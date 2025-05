Συναγερμός έχει σημάνει στη βιομηχανική πόλη Γκαομί, στην ανατολική Κίνα, μετά από ισχυρή έκρηξη σε χημική μονάδα.

Η έκρηξη σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (27/5) σε εργαστήριο της εταιρείας Shandong Youdao Chemical, σύμφωνα με το κρατικό δίκτυο CCTV.

Οι τοπικές Αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα για την αντιμετώπιση του περιστατικού, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επίσημες αναφορές για θύματα.

Στο σημείο επιχειρούν 232 πυροσβέστες, με 55 οχήματα. Τα αίτια της έκρηξης παραμένουν άγνωστα.

Βίντεο, που έχουν δημοσιευτεί στα social media, δείχνουν φλόγες να ξεπηδούν από τις εγκαταστάσεις του εργοστασίου και πυκνό καπνό να έχει καλύψει την περιοχή.

Μάλιστα, το ωστικό κύμα προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε γειτονικά κτίρια, με παράθυρα και τζάμια να έχουν σπάσει.

An #explosion hit a chemical company in Gaomi, #Shandong Province, around 11:57 am today. Emergency crews are on-site. pic.twitter.com/74YWqJsS9E

— Shanghai Daily (@shanghaidaily) May 27, 2025