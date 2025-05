Τρόμος στον αέρα: Αεροπλάνο προσγειώθηκε με τρύπα έπειτα από κακοκαιρία στην Ινδία

Αναστάτωση προκλήθηκε κατά τη διάρκεια πτήσης από το Νέο Δελχί της Ινδίας προς το Σριναγκάρ του Κασμίρ, όταν το αεροπλάνο βρέθηκε σε χαλαζόπτωση, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρές ζημιές.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, το αεροσκάφος συνάντησε ξαφνικά την καταιγίδα κατά τη διάρκεια της πτήσης, η οποία κανονικά διαρκεί περίπου μιάμιση ώρα.

«Το πλήρωμα πτήσης και καμπίνας ακολούθησε τα καθιερωμένα πρωτόκολλα και το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια στο Σριναγκάρ», αναφέρει η ανακοίνωση της αεροπορικής εταιρείας IndiGo.

Αν και δεν διευκρινίστηκε το πλήρες εύρος των ζημιών, φωτογραφίες δείχνουν μεγάλη τρύπα στη μύτη του αεροσκάφους.

Σε βίντεο που δημοσίευσε επιβάτης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καταγράφεται ο πανικός που επικράτησε κατά τη διάρκεια της καταιγίδας, με φωνές και κλάματα παιδιών να ακούγονται στο υπόβαθρο. Κυκλοφόρησαν επίσης φωτογραφίες που δείχνουν εκτεταμένες ζημιές, κυρίως στο μπροστινό τμήμα του αεροπλάνου.

#IndiGo flight #6E2142 from #Delhi to #Srinagar encountered a severe hailstorm on May 21, during its approach to Srinagar. The aircraft’s radome was significantly damaged by hail. Videos from inside the cabin showed passengers screaming and praying.

