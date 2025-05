Ο «τουρισμός της selfie» έχει μετατραπεί σε σοβαρό πρόβλημα για τις Βαλεαρίδες Νήσους, με τις αρχές να αναζητούν τρόπους περιορισμού του φαινομένου.

Οι τοπικές αρχές διαπίστωσαν ότι η στρατηγική αξιοποίησης influencers για την τουριστική προώθηση δεν απέδωσε τα αναμενόμενα. Αντί να εκτονώσουν την πίεση από τους ήδη υπερφορτωμένους προορισμούς, οδήγησαν σε συνωστισμό απομονωμένων και περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών.

«Είχε το εντελώς αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό το επιδιωκόμενο και έρχεται σε αντίθεση με την κυβερνητική πολιτική για τον περιορισμό του τουρισμού», δήλωσε εκπρόσωπος του τμήματος τουρισμού των Βαλεαρίδων.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του Caló des Moro, ενός μικρού όρμου στη Μαγιόρκα, ο οποίος, αν και χωράει μόλις 100 άτομα, συγκεντρώνει έως και 4.000 επισκέπτες την ημέρα λόγω της δημοσιότητας από τα social media.

Η δήμαρχος της περιοχής ζήτησε επισήμως να σταματήσει κάθε αναφορά στον όρμο και η τοπική ιστοσελίδα τον έχει αφαιρέσει πλήρως από τις λίστες της.

Ανάλογες καταστάσεις παρατηρούνται και στην Ίμπιζα, όπου έκλεισε η πρόσβαση σε πολυσύχναστα σημεία, αλλά και διεθνώς, από ιερούς χώρους στο Μπαλί μέχρι μικρές πόλεις στο Βερμόντ των ΗΠΑ.

