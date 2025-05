Ο Βλαντιμίρ Πούτιν δεν θα παραστεί στις διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία που είναι προγραμματισμένες για σήμερα, αγνοώντας επιδεικτικά την πρόταση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι για συνάντηση μεταξύ τους.

Στην Τουρκία δεν θα μεταβεί καν ο ρώσος ΥΠΕΞ, Σεργκέι Λαβρόφ, αλλά επικεφαλής της διπλωματικής αποστολής τίθεται ένας σύμβουλος του ρώσου προέδρου, με τη Μόσχα να υποβαθμίζει με αυτόν τον τρόπο τις συνομιλίες.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επένδυσε διπλωματικά τις τελευταίες ημέρες στην πρότασή του για τετ α τετ συνάντηση με τον ρώσο ομόλογό του, αφού είχε ήδη δεχτεί να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων χωρίς κάποιες εγγυήσεις.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επίσης θέλησε να προωθήσει μία συνάντηση των δύο αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να παραστεί και ο ίδιος στην Κωνσταντινούπολη εάν ο Πούτιν δεχόταν να ταξιδέψει. Μετά την ανακοίνωση της ρωσικής διπλωματικής αποστολής ο εκπρόσωπος του αμερικανού προέδρου ανακοίνωσε ότι ούτε ο Τραμπ θα παραστεί στις διαπραγματεύσεις.

Αυτό το ενδεχόμενο πλέον δεν υπάρχει και η μπάλα είναι για ακόμα μία φορά στο γήπεδο της Ουκρανίας που δεν έχει πολλά περιθώρια ελιγμών καθώς προσπαθεί να κρατήσει τις ΗΠΑ στο πλευρό της.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης νωρίς σήμερα το πρωί, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι που έχει διαμηνύσει ότι ο ίδιος δεν θα μεταβεί στην Κωνσταντινούπολη εάν δεν εμφανιστεί ο Πούτιν, δήλωσε ότι «περιμένει να δει ποιος θα έρθει από τη Ρωσία και στη συνέχεια θα αποφασίσω ποια βήματα θα πρέπει να κάνει η Ουκρανία».

«Μέχρι στιγμής, τα μηνύματα που εκπέμπουν στα μέσα ενημέρωσης δεν είναι πειστικά», είπε αν και το Κρεμλίνο δημοσίευσε τον κατάλογο των αξιωματούχων που θα συμμετάσχουν στις διαπραγματεύσεις το βράδυ της Τετάρτης.

