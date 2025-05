Ουκρανία: «Δεν βλέπω κανένα νόημα» στις διαπραγματεύσεις χωρίς τη συμμετοχή Πούτιν, λέει ο σύμβουλος του Ζελένσκι

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα αποφασίσει αν θα διαπραγματευτεί με τη ρωσική αντιπροσωπεία στις συνομιλίες που θα διεξαχθούν αύριο, Πέμπτη, στην Κωνσταντινούπολη για την Ουκρανία, εάν ο Πούτιν δεν είναι παρών, δήλωσε ο σύμβουλος της ουκρανικής προεδρίας Μιχαήλο Ποντόλιακ, το βράδυ της Τετάρτης (14/5).

Όπως δήλωσε, μάλιστα, ο ίδιος ο Ποντόλιακ: «Δεν βλέπω κανένα νόημα» στις διαπραγματεύσεις χωρίς τη συμμετοχή του Ρώσου προέδρου, αφήνοντας έτσι ανοιχτό, στην ουσία, το ενδεχόμενο να αποσύρει την ουκρανική αποστολή.

