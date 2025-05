Διπλωματικό θρίλερ με επίκεντρο την Κωνσταντινούπολη – Δεν πάει ο Λαβρόφ, όλα τα φώτα στον Πούτιν

Η κλεψύδρα για την περιβόητη αυριανή συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη αδειάζει, με τους προβολείς να είναι στραμμένους στον Βλαντίμιρ Πούτιν, του οποίου η συμμετοχή στις πιθανές ειρηνευτικές συνομιλίες παραμένει γρίφος.

Η είδηση της τελευταίας στιγμής είναι ότι ο Σεργκέι Λαβρόφ δεν θα παραστεί στη συνάντηση. Άλλωστε, ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας δεν μετείχε ούτε στις συνομιλίες που είχαν γίνει το 2022 στην Κωνσταντινούπολη.

Όσον αφορά στον Πούτιν, σύμφωνα με τον Guardian, για τρίτη συνεχόμενη μέρα, το Κρεμλίνο δεν αποσαφήνισε αν ο Ρώσος ηγέτης θα ταξιδέψει στην Τουρκία ή ποιος θα εκπροσωπήσει τη Μόσχα, την ώρα που η διεθνής πίεση στον Πούτιν να συναντήσει τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι αυξάνεται.

«Η ρωσική αντιπροσωπεία θα περιμένει την ουκρανική αντιπροσωπεία στην Κωνσταντινούπολη στις 15 Μαΐου», περιορίστηκε να πει ο Ντμίτρι Πεσκόφ. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου πρόσθεσε ότι θα ανακοινώσει τη σύνθεση της ρωσικής αντιπροσωπείας «μόλις λάβουμε τις σχετικές οδηγίες από τον πρόεδρο». «Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί τέτοιες οδηγίες», κατέληξε.

Θυμίζουμε πως ο Ζελένσκι κάλεσε τον Πούτιν να τον συναντήσει προσωπικά στην Τουρκία, μετά από το αίτημα του Ρώσου ηγέτη για άμεσες διαπραγματεύσεις Ρωσίας-Ουκρανίας στην Κωνσταντινούπολη.

Εν τω μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να μεταβεί στην Τουρκία. «Δεν ξέρω εάν [ο Πούτιν] θα πάει. Ξέρω ότι θα ήθελε να είμαι κι εγώ εκεί. Είναι μια πιθανότητα», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο Τραμπ υπενθύμισε ότι ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο θα είναι παρών στην Κωνσταντινούπολη. «Ο Μάρκο θα πάει. Είναι πολύ αποτελεσματικός», πρόσθεσε. Οι δυο ειδικοί απεσταλμένοι του Αμερικανού προέδρου, Στιβ Γουίτκοφ και Κιθ Κέλογκ, θα δώσουν κι εκείνοι το «παρών»

Νωρίτερα σήμερα, ο Τραμπ συνομίλησε με τον Ερντογάν, ο οποίος συμμετείχε μέσω βιντεοσύνδεσης στη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου με τον ισλαμιστή ηγέτη της Συρίας Άχμεντ αλ Σάρα και τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν.

Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, σε αυτήν την «τετραμερή» συζητήθηκε και ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Ο Ζελένσκι, από την πλευρά του, προέτρεψε τον Τραμπ να μεταβεί στην Τουρκία ώστε να πείσει τον Πούτιν να αποδεχτεί μια συνάντηση πρόσωπο με πρόσωπο για να διαπραγματευτούν τη λήξη του πολέμου.

«Εάν [ο Τραμπ] επιβεβαίωνε τη συμμετοχή του, πιστεύω ότι αυτό θα έδινε ένα ακόμη κίνητρο για να έρθει ο Πούτιν», είπε ο Ουκρανός πρόεδρος. «Είναι ο δικός του πόλεμος και επομένως οι διαπραγματεύσεις πρέπει να γίνουν μαζί του», υποστήριξε.

Νωρίτερα, και ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα διαβεβαίωσε, από το Πεκίνο όπου βρίσκεται, ότι θα πιέσει τον «σύντροφο Πούτιν» να μεταβεί στις 15 Μαΐου στην Κωνσταντινούπολη για να μιλήσει απευθείας με τον Ζελένσκι.

Πριν από λίγο, ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Άντριι Σιμπίχα δήλωσε ότι είχε μια ενδελεχή συνομιλία με τον Τούρκο ομόλογο του Χακάν Φιντάν για τους τρόπους προώθησης της ειρηνευτικής διαδικασίας και τον τερματισμό του πολέμου.

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Τουρκίας και της Ουκρανίας συζήτησαν τις προσπάθειες για την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός και σταθερής ειρήνης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, καθώς και την προγραμματισμένη επίσκεψη του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελέσνκι στην Άγκυρα , δήλωσε στο πρακτορείο Reuters πηγή του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών

Η πηγή, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες, ανέφερε ότι ο Χακάν Φιντάν επιβεβαίωσε την ετοιμότητα της Τουρκίας να διεξάγει οποιεσδήποτε ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας.

Ο Σιμπίχα έγραψε στο Χ ότι ενημέρωσε τον Τούρκο ομόλογό του για «τις τελευταίες εξελίξεις στο πεδίο της μάχης και της διπλωματίας»

During our meeting, I thanked @HakanFidan for inviting me to Türkiye and informed him about the latest developments on the battlefield and in diplomacy.

The epicenter of world diplomacy is now in Türkiye, which is playing an active mediation role. We appreciate it.

I reaffirmed… pic.twitter.com/DpGi6UwXS2

— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) May 14, 2025