Ένα 24ωρο πριν τη διεξαγωγή των προγραμματισμένων συνομιλιών Ουκρανίας – Ρωσίας στην Κωνσταντινούπολη, ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν είχε συνομιλίες στο Κρεμλίνο με τον πρωθυπουργό της Μαλαισίας, Ανουάρ Ιμπραΐμ, ο οποίος βρίσκεται στη Μόσχα για επίσημη επίσκεψη.

Την ώρα που όλος ο πλανήτης περιμένει να μάθει αν θα παραστεί ο Ρώσος ηγέτης στις ειρηνευτικές συνομιλίες με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ενώ έγινε ήδη γνωστό από ρωσικά ΜΜΕ πως δεν θα πάει στην Κωνσταντινούπολη ούτε ο υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, οι κάμερες κατέγραψαν τη στιγμή που ο Πούτιν αστειεύτηκε με τον Ιμπραΐμ, στο περιθώριο της συνάντησής τους, λέγοντας ένα… ανέκδοτο.

Σύμφωνα με το RΤ, ο Πούτιν είπε απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό της Μαλαισίας: «Εδώ στέκονται τρεις θρόνοι, ένας για τον Τσάρο, ο δεύτερος θρόνος είναι για τη σύζυγό του, την Τσαρίνα. Και ο τρίτος θρόνος. Για ποιον νομίζετε ότι είναι;».

«Για τη δεύτερη σύζυγο», τού είπε ο πρωθυπουργός της Μαλαισίας.

«Απάντηση ενός αληθινού μουσουλμάνου», τόνισε χαρακτηριστικά ο Βλαντίμιρ Πούτιν.

🤔Can You Solve Putin’s Riddle?

During a tour of the Grand Kremlin Palace, Putin asked the Malaysian prime minister who the third throne was for, since the first two belonged to the Tsar and Tsaritsa.

The prime minister’s answer amused everyone, including Putin 😁 pic.twitter.com/NkTPUyseOB

— Sputnik Africa (@sputnik_africa) May 14, 2025