Σε ιδιαίτερα αμφίρροπο σημείο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη εκεχειρίας στην Ουκρανία, την ίδια ώρα που ο πρόεδρος της χώρας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζητάει από τον Βλαντίμιρ Πούτιν κατ’ ιδίαν συνάντηση στην Τουρκία, ενώ με βάση όσα έχουν γίνει γνωστά, απεσταλμένος της Ρωσίας θα είναι ο Σεργκέι Λαβρόφ.

Οι ανώτεροι απεσταλμένοι του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Κιθ Κέλογκ, θα μεταβούν στην Κωνσταντινούπολη για πιθανές συνομιλίες την Πέμπτη για τον τρόπο τερματισμού του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, δήλωσαν την Τρίτη τρεις πηγές που γνωρίζουν τα σχέδια, σύμφωνα με το Reuters.

Ωστόσο, ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι δεν είναι σαφές αν θα εμφανιστεί κάποιος αντιπρόσωπος από τη ρωσική κυβέρνηση, καθώς η Μόσχα δεν έχει δηλώσει αν ο Πούτιν θα ταξιδέψει στην Τουρκία.

Όταν ρωτήθηκε ευθέως ποιος θα εκπροσωπήσει τη Ρωσία στις συνομιλίες, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε την Τρίτη: «Μόλις ο πρόεδρος το κρίνει σκόπιμο, θα το ανακοινώσουμε».

Μάλιστα, σύμφωνα με το αζέρικο πρακτορείο ειδήσεων APA και το κινέζικο τηλεοπτικό δίκτυο CGTN, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ θα ηγηθεί της ρωσικής αντιπροσωπείας στις συνομιλίες με την Ουκρανία στην Κωνσταντινούπολη μεθαύριο Πέμπτη.

Με βάση τα ίδια δημοσιεύματα, ο Γιούρι Ουσακόφ, βοηθός του Κρεμλίνου για θέματα εξωτερικής πολιτικής, θα είναι επίσης μέλος της αντιπροσωπείας.

Οι αναφορές δεν έχουν, ωστόσο, επιβεβαιωθεί από το Κρεμλίνο.

Ο Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι θα πετούσε στην Κωνσταντινούπολη για τη συνάντηση, αν αυτό κρινόταν απαραίτητο. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αυτή την εβδομάδα βρίσκεται στην Μέση Ανατολή για συναντήσεις με αξιωματούχους από τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κατάρ.

Αμερικανοί αξιωματούχοι κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου είχαν παροτρύνει τον Ζελένσκι να συμφωνήσει να συναντηθεί προσωπικά με τον Πούτιν στην Κωνσταντινούπολη και να ανακοινώσει δημοσίως τα σχέδιά του για να δείξει ανοιχτά τις προθέσεις του να διαπραγματευτεί με τη Μόσχα για μια ειρηνευτική συμφωνία.

Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι ελπίζουν ότι η Ρωσία θα συμφωνήσει σε μια συνολική κατάπαυση του πυρός για 30 ημέρες σε ξηρά, αέρα, θάλασσα και κρίσιμες υποδομές, δήλωσε ο ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι το Κίεβο έχει ήδη συμφωνήσει να τηρήσει μια τέτοια συμφωνία. Η κατάπαυση του πυρός υποστηρίζεται επίσης από τους Ευρωπαίους, δήλωσε ο αξιωματούχος.

Εάν η Ρωσία δεν συμφωνήσει στην κατάπαυση του πυρός, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει απειλήσει να επιβάλει περισσότερες κυρώσεις στη Μόσχα, δήλωσαν στο Reuters ο ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος και ένας άλλος ανώτερος Ευρωπαίος αξιωματούχος. Το πακέτο κυρώσεων θα στοχεύει τον σκιώδη στόλο της Ρωσίας, δήλωσε ο Ευρωπαίος αξιωματούχος.

Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Ριαμπκόφ δήλωσε την Τρίτη ότι η Ρωσία είναι έτοιμη για σοβαρές συνομιλίες για την Ουκρανία, αλλά η Μόσχα αμφιβάλλει ότι το Κίεβο είναι έτοιμο για διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με όσα μετέδωσαν τα ρωσικά κρατικά πρακτορεία ειδήσεων.

«Είναι πρόωρο να κάνουμε προβλέψεις», ανέφερε ο Ριαμπκόφ. «Το ερώτημα πρέπει να απευθύνεται στους χορηγούς του καθεστώτος του Κιέβου και στο ίδιο το Κίεβο: είναι έτοιμοι να διαπραγματευτούν;».

«Έχουμε την εντύπωση ότι με την τρέχουσα προσέγγιση, η λέξη που μπορεί να χαρακτηρίσει τη γραμμή αυτών των προσώπων είναι η μη συμφωνία», ανέφερε ο Ριαμπκόφ σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Ο Ριαμπκόφ δήλωσε ότι θα πρέπει να αναγνωριστούν οι πραγματικότητες «επί τόπου» στο πλαίσιο της σύγκρουσης στην Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένης της ενσωμάτωσης των «νέων εδαφών», όπως τα αποκαλεί η Μόσχα, στη Ρωσία, μετέδωσε το RIA.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα συμμετάσχει στις συνομιλίες για την Ουκρανία αυτή την εβδομάδα μόνο εάν είναι εκεί και ο Ρώσος Βλαντίμιρ Πούτιν, σύμφωνα με όσα δήλωσε την Τρίτη ένας σύμβουλος του Ουκρανού ηγέτη, προκαλώντας το Κρεμλίνο να δείξει ότι επιδιώκει πραγματικά την ειρήνη.

I am grateful to the Nordic-Baltic Eight countries for their principled joint statement urging Russia to commit to a full, unconditional, and immediate 30-day ceasefire.

I also value NB8 support for my readiness to meet personally with Putin in Türkiye. We are ready for such…

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 13, 2025