Σε μία κρίσιμη καμπή έφτασε η προσπάθεια του Ντόναλντ Τραμπ να εξασφαλίσει την ειρήνη στην Ουκρανία, καθώς ο Ουκρανός Βολοντίμιρ Ζελένσκι προκάλεσε τον Βλαντιμίρ Πούτιν να συμμετάσχει σε συνομιλίες αυτή την εβδομάδα.

Μετά από ένα Σαββατοκύριακο έντονης διπλωματίας, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι θα ταξιδέψει στην Κωνσταντινούπολη στις 15 Μαΐου, όπου ο Πούτιν έχει προτείνει απευθείας διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο χωρών.

Εντούτοις, η εύθραυστη διαδικασία περιβάλλεται από αμφιβολίες και ανεπίλυτες διαφορές – ο Ζελένσκι και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί του έχουν επιμείνει ότι η Ρωσία αρχίζει τη Δευτέρα μια εκεχειρία 30 ημερών και έχουν απειλήσει με δραματική αύξηση των κυρώσεων εάν ο Πούτιν αρνηθεί. Υποστηρίζουν ότι οι ΗΠΑ θα συμμετείχαν σε αυτή την προσπάθεια, αν και ο ίδιος ο Τραμπ ήταν πιο επιφυλακτικός στα δημόσια σχόλιά του, με τον Πούτιν να αγνοεί τις απαιτήσεις τους, αναφέρει σε δημοσίευμά του το Bloomberg.

«Θα είμαι στην Τουρκία αυτή την Πέμπτη», δήλωσε ο Ζελένσκι αργά την Κυριακή στην καθημερινή του ομιλία προς τους Ουκρανούς. «Ελπίζω ότι αυτή τη φορά, ο Πούτιν δεν θα ψάχνει για δικαιολογίες γιατί δεν μπορεί να έρθει. Είμαστε έτοιμοι να μιλήσουμε, να τερματίσουμε αυτόν τον πόλεμο».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έδωσε νέα ώθηση στις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου την Πέμπτη, καλώντας τον Πούτιν και τον Ζελένσκι να συμφωνήσουν σε κατάπαυση του πυρός, αυξάνοντας την προοπτική κυρώσεων εάν τα ρωσικά στρατεύματα δεν την τηρήσουν. Την Κυριακή, έδωσε συνέχεια, προτρέποντάς τους να καθίσουν και να συνομιλήσουν.

Ο Αμερικανός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ, σύμμαχος του Τραμπ, δήλωσε νωρίτερα αυτό το μήνα ότι έχει διακομματική υποστήριξη για ένα νομοσχέδιο που θα θέσπιζε νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας που θα «έσπαγαν κόκκαλα», συμπεριλαμβανομένων δασμών 500% στις εισαγωγές από χώρες που αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο, προϊόντα πετρελαίου, φυσικό αέριο ή ουράνιο.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου Ντέιβιντ Λάμι πρόκειται να παρουσιάσει νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας τη Δευτέρα, καθώς η Βρετανία φιλοξενεί για πρώτη φορά μια συνάντηση των Ευρωπαίων υπουργών ασφαλείας.

Η κίνηση σχετικά με την Ουκρανία ήρθε εν μέσω ενός καταιγισμού δραστηριοτήτων, καθώς ο Τραμπ ετοιμάζεται να επισκεφθεί αυτή την εβδομάδα τα κράτη του Κόλπου. Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν επίσης πρόοδο στις εμπορικές διαπραγματεύσεις με την Κίνα, στις πυρηνικές συνομιλίες με το Ιράν, στον πόλεμο στη Γάζα και συνέβαλαν στην άμβλυνση των εντάσεων μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν.

Ο Τραμπ συντονίζεται περισσότερο με τους Ευρωπαίους συμμάχους του και τους Ουκρανούς τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς προσπαθεί να πιέσει τον Πούτιν να τερματίσει έναν πόλεμο που διαρκεί πάνω από τρία χρόνια. Ωστόσο, η δημόσια ρητορική του δεν έχει συμβαδίσει απόλυτα με τη δική τους, προκαλώντας αμφιβολίες για το αν ο Τραμπ είναι έτοιμος να αρχίσει να εφαρμόζει έναν δραματικό γύρο νέων κυρώσεων.

I have just heard President Trump’s statement. Very important words.

I supported @POTUS idea of a full and unconditional ceasefire — long enough to provide the foundation for diplomacy. And we want it, we are ready to uphold silence on our end.

I supported President Trump…

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 12, 2025