Ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Άντριι Σιμπίχα δήλωσε σήμερα ότι είχε μια ενδελεχή συνομιλία με τον Τούρκο ομόλογο του Χακάν Φιντάν για τους τρόπους προώθησης της ειρηνευτικής διαδικασίας και τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Τουρκίας και της Ουκρανίας συζήτησαν τις προσπάθειες για την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός και σταθερής ειρήνης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, καθώς και την προγραμματισμένη επίσκεψη του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελέσνκι στην Άγκυρα , δήλωσε στο πρακτορείο Reuters πηγή του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Η πηγή, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες, ανέφερε ότι ο Χακάν Φιντάν επιβεβαίωσε την ετοιμότητα της Τουρκίας να διεξάγει οποιεσδήποτε ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας.

Ο Σιμπίχα έγραψε στο Χ ότι ενημέρωσε τον Τούρκο ομόλογο του για «τις τελευταίες εξελίξεις στο πεδίο της μάχης και της διπλωματίας».

Η ανάρτηση του Σιμπίχα:

Minister of Foreign Affairs @HakanFidan met with Andriy Sybiha, Minister of Foreign Affairs of Ukraine, on the occasion of Informal Meeting of NATO Ministers of Foreign Affairs, in Antalya. 🇹🇷🇺🇦 pic.twitter.com/l36FFHoA3p

— Turkish MFA (@MFATurkiye) May 14, 2025