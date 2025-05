Ο Ντόναλντ Τραμπ, πετώντας προς την Ντόχα του Κατάρ, μίλησε για τη συνάντησή του με τον de facto πρόεδρο της Συρίας και πρώην ηγέτη της οργάνωσης Χαγιάτ Ταχρίρ αλ-Σαμ (HTS), Άχμεντ αλ-Σάρα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι η σύντομη συνάντηση σήμερα το πρωί στη Σαουδική Αραβία πήγε «τέλεια», λέγοντας ότι ο Σύρος πρόεδρος είναι ένας «νέος, ελκυστικός τύπος, Σκληρό καρύδι. Σκληρό παρελθόν. Πολύ σκληρό παρελθόν. Μαχητής»

Ο Τραμπ πρόσθεσε: «Έχει μια πραγματική ευκαιρία να την κρατήσει ενωμένη (σ.σ. τη Συρία). Μίλησα με τον πρόεδρο Ερντογάν, ο οποίος είναι πολύ φιλικός μαζί του. Αισθάνεται ότι έχει μια ευκαιρία να κάνει καλή δουλειά. Είναι μια χώρα που έχει διαλυθεί».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι πιστεύει ότι η Συρία θα προσχωρήσει κάποια στιγμή στις Συμφωνίες του Αβραάμ, για να εξομαλύνει τις σχέσεις της με το Ισραήλ.

«Νομίζω ότι πρέπει να συμμαζευτούν. Του είπα: ‘Ελπίζω να ενταχθείς όταν όλα θα έχουν ξεκαθαρίσει’».

«Είπε ‘ναι’. Αλλά έχουν πολλή δουλειά να κάνουν», κατέληξε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Δείτε σχετικό βίντεο:

While flying to Qatar, President Trump praises Syrian President Ahmed al Sharaa following their meeting in Saudi Arabia earlier today

Στη συνάντηση στη Σαουδική Αραβία ο Τραμπ μίλησε για την απόφασή του να άρει τις κυρώσεις στη Συρία, οι οποίες υφίστανται εδώ και 46 χρόνια.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λίβιτ, σε ανάρτησή της στο Χ, τόνισε ότι ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο πρίγκιπας διάδοχος του θρόνου της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν επαίνεσαν τον Αμερικανό πρόεδρο για την άρση των κυρώσεων στη Συρία.

Ο τελευταίος τον χαρακτήρισε γενναίο.

Δείτε τη σχετική ανάρτηση:

Today, President Trump, at the invitation of Crown Prince Mohammed bin Salman, met with Syrian President Ahmad al-Sharaa. President Erdogan of Turkey joined by phone. President Erdogan praised President Trump for lifting sanctions on Syria and committed to working alongside Saudi… pic.twitter.com/0yhyZbQ1o0

— Karoline Leavitt (@PressSec) May 14, 2025