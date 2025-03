Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε η κίνηση τουρίστα να ανέβει σε πυραμίδα των Μάγιας στο Τσιτσέν Ιτζά του Μεξικού.

Ο Γερμανός τουρίστας, αψηφώντας τους κανόνες, άρχισε να ανεβαίνει τα σκαλοπάτια του ναού του Κουκουλκάν.

Σε βίντεο διακρίνεται να σκαρφαλώνει στην πυραμίδα ενώ το πλήθος του φωνάζει ότι δεν επιτρέπεται. «Δεν επιτρέπεται να ανεβαίνεις στο ναό» ακούγεται να φωνάζει στα ισπανικά ένας άντρας ενώ ένα άλλο άτομο αποκαλεί τον Γερμανό «ηλίθιο».

Ο τουρίστας φτάνει τελικά στην κορυφή ενώ ένας φρουρός ασφαλείας τον κυνηγά. Αφού έφτασαν και οι δύο στην κορυφή, το πλήθος από κάτω ξέσπασε σε αποδοκιμασίες. Λίγο αργότερα, μέλη της μεξικανικής εθνοφρουράς συνέλαβαν τον τουρίστα.

Ωστόσο, οι εξαγριωμένοι τουρίστες δεν σταμάτησαν να τον αποδοκιμάζουν μέχρι που απομακρύνθηκε από τον χώρο.

No entienden los pendejos turistas que no se deben subir a las pirámides, les he comentado que viene mucha perrada a nuestro país, la prueba es ésta, un puto alemán se subió probando qué es mucha verga, lo obligaron a bajarse por los gritos que dieron alerta la policía y… pic.twitter.com/Wwqxytydku

— Lupis2080 (@Lupis191919) March 21, 2025