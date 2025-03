Ο ισραηλινός στρατός ξεκίνησε ξανά «στοχευμένες χερσαίες επιχειρήσεις» στη Γάζα. Αφού έσπασε την εκεχειρία μετά από δύο μήνες και πραγματοποίησε αεροπορικές επιδρομές στον θύλακα, προχώρησε σε χερσαίες επιχειρήσεις στα κεντρικά και νότια.

Όπως αναφέρουν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, tα στρατεύματα τους «ξεκίνησαν στοχευμένες χερσαίες δραστηριότητες στη κεντρική και νότια Λωρίδα της Γάζας προκειμένου να επεκτείνουν την περιοχή ασφαλείας και να δημιουργήσουν μία μερική αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη μεταξύ του βόρειου και του νότιου τμήματος της Γάζας. Στο πλαίσιο των χερσαίων δραστηριοτήτων, τα στρατεύματα επεκτάθηκαν περαιτέρω προς το κέντρο του διαδρόμου του Νετζαρίμ».

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός του Ιανουαρίου, το Ισραήλ είχε αποσυρθεί από τον διάδρομο Νετζαρίμ, μια βασική λωρίδα γης που χωρίζει τη Γάζα στα δύο, χωρίζοντας την κεντρική πόλη της Γάζας και τη βόρεια Γάζα από τα νότια τμήματα της λωρίδας που συνορεύει με την Αίγυπτο. Παρόλο που το Ισραήλ αποσύρθηκε από τον διάδρομο, ξένοι στρατιωτικοί εργολάβοι συνέχισαν να επανδρώνουν τα σημεία ελέγχου μεταξύ της βόρειας και της νότιας Γάζας.

Μετά την έναρξη ισχύος της εκεχειρίας, εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι πέρασαν από τον διάδρομο Νετζαρίμ με τα πόδια, με αυτοκίνητα και σε ορισμένες περιπτώσεις με γαϊδουράκια, ενώ πολλοί από αυτούς επέστρεψαν στα σπίτια τους που είχαν καταστραφεί μετά από 15 μήνες ισραηλινών βομβαρδισμών.

Την ίδια στιγμή, οι IDF αναφέρουν ότι η Ταξιαρχία Γκολάνι αναπτύχθηκε στο νότιο τμήμα των συνόρων της Γάζας, προετοιμαζόμενη για μελλοντικές επιχειρήσεις στη Λωρίδα.

⭕ IDF troops began targeted ground activities in central and southern Gaza, over the past day, in order to expand the security zone and to create a partial buffer between northern and southern Gaza. As part of the ground activities, the troops expanded their control further to… pic.twitter.com/TI4068LAJd

— Israel Defense Forces (@IDF) March 19, 2025