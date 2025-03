Το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς κάλεσε χθες Τρίτη το βράδυ ν’ «ασκηθεί πίεση» στις ΗΠΑ, τον κυριότερο σύμμαχο του Ισραήλ, προκειμένου να σταματήσουν οι ισραηλινοί αεροπορικοί βομβαρδισμοί στη Λωρίδα της Γάζας οι οποίοι σκοπό έχουν, διατείνεται η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, ν’ αναγκαστούν οι μαχητές του ν’ αφήσουν ελεύθερους τους ομήρους που κρατούν (στη φωτογραφία του Reuters/Dawoud Abu Alkas, επάνω, Παλαιστίνιος κρατά στην αγκαλιά του το νεκρό παιδί του που σκοτώθηκε στους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη Γάζα).

Her father touches her hair one last time 💔 pic.twitter.com/MzcR8uAClH

— ‏Martyrs of Gaza (@GazaMartyrs) March 18, 2025