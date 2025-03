Το μέλος του Κογκρέσου στις ΗΠΑ, Ρασίντα Τλάιμπ ζήτησε κυρώσεις και εμπάργκο όπλων για το Ισραήλ μετά την επανέναρξη των βομβαρδισμών στην πολύπαθη Γάζα.

Πάνω από 400 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους μέχρι στιγμής από τις ισραηλινές επιδρομές.

«Το ισραηλινό καθεστώς απαρτχάιντ ξανάρχισε τη γενοκτονία του, πραγματοποιώντας αεροπορικές επιδρομές σε όλη τη Γάζα και σκοτώνοντας εκατοντάδες Παλαιστίνιους. Αυτό συμβαίνει μετά από έναν πλήρη αποκλεισμό τροφίμων, ηλεκτρικής ενέργειας και βοήθειας», ανέφερε η Τλάιμπ σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Δείτε τη σχετική ανάρτηση της Τλάιμπ στο Χ:

The Israeli apartheid regime has resumed its genocide, carrying out airstrikes all across Gaza and killing hundreds of Palestinians. This comes after a complete blockade of food, electricity, and aid.

They will never stop until there are sanctions and an arms embargo.

— Congresswoman Rashida Tlaib (@RepRashida) March 18, 2025