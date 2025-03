DO’S: Διαχειρίσου τη δυσκολία της ημέρας και φέρε εις πέρας όλες τις υποχρεώσεις σου, ακόμα κι αν νιώθεις πως είναι περισσότερες από αυτές που αντέχεις. You can do it! Κάνε πράγματα για σένα και μόνο, αλλά βρες και τρόπους να κερδίσεις κάποια extra bonus στη δουλειά. Με αυτόν τον τρόπο θα μπεις και στο μάτι όσων σε αμφισβητούν.

DON’TS: Μην επικεντρωθείς στα ασήμαντα, γιατί έτσι θα χάσεις τα πιο ουσιώδη, αλλά ούτε και να κινηθείς χωρίς πρόγραμμα, γιατί θα πιεστείς πολύ στο τέλος χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος. Μην ξεσπάσεις στα λάθος άτομα, επειδή πολύ απλά αναπαράγεις μέσα σου ξανά και ξανά κάποια δυσάρεστα- για σένα- σκηνικά.