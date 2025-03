DO’S: Φέρε στο προσκήνιο τα της οικονομίας. Για αρχή, σταμάτα να κάνεις αγορές που δεν σου χρειάζονται. Παράλληλα, ψάξου και για καμιά extra πηγή εισοδήματος. You never know, έτσι; Κάνε μια καλή ενδοσκόπηση και δες αν οι βιαστικές αποφάσεις του παρελθόντος, σε έφεραν τώρα σε δύσκολη θέση. Αν ναι, κάνε κάτι, για να βγεις από όλο αυτό.

DON’TS: Μην πάρεις αποφάσεις εν βρασμώ και σε καμία περίπτωση μην περάσεις στην υλοποίηση αυτών. Ειδικά αν δεν έχεις διπλοτσεκάρει όλα τα ενδεχόμενα. Μην εμπιστεύεσαι τους πάντες και μην θεωρείς πως επειδή σου τάζουν, θα σου δώσουν κιόλας. Μη μένεις δίπλα σε ανθρώπους που σου βγάζουν τον ανασφαλή εαυτό σου προς τα έξω.