Μια ασυνήθιστη υπόθεση χειρίστηκε η αστυνομία στο Ουισκόνσιν των ΗΠΑ, όταν έλαβε κλήση από ένα μικρό αγόρι. Συγκεκριμένα, το παιδί τηλεφώνησε και υποστήριξε ότι η μητέρα του πρέπει να φυλακιστεί για τον πιο απίθανο λόγο.

«Η μαμά μου είναι κακιά», είπε ο 4χρονος στον αστυνομικό που απάντησε από την άλλη άκρη της γραμμής. «Εντάξει, τι συμβαίνει;», ρώτησε ο ίδιος, με τον μικρό να επιμένει: «Ελάτε να πάρετε τη μαμά μου».

Τότε η γυναίκα πήρε το τηλέφωνο και εξήγησε ότι «ο μικρός που κάλεσε είναι τεσσάρων» και παραδέχτηκε: «Έφαγα το παγωτό του, οπότε μάλλον γι’ αυτό κάλεσε το 911».

Wisconsin 4-year-old Dez’Riel Lowery called 911 and told police to arrest his mom for eating his ice cream. After a visit to Dez’Riel’s house to teach him 911 is only for emergencies, officers returned the next day with ice cream. pic.twitter.com/4E9qbBkjCr

— Newsweek (@Newsweek) March 10, 2025