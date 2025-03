DO’S: Βρες αναζωογονητικούς τρόπους, για να εκτονώσεις τόσο την πίεση που έχεις μέσα σου, όσο και αυτή που σου προσάπτουν οι άλλοι. Ξεκαθάρισμα, αλλά και επαναξιολογήσεις πρέπει να μπουν στο προσκήνιο σήμερα. Γίνε λίγο πιο δεκτικός σε διαφορετικές οπτικές, γιατί αυτή την στιγμή, ίσως σου ανοίξουν τα μάτια.

DON’TS: Μην αφήσεις τα προσωπικά σου να γίνουν the talk of the town, αλλά μην πέσεις και με τα μούτρα σε αυτά και μόνο αυτά… Μην θεωρήσεις πως για όλα τα στραβά που βλέπεις, φταις απαραίτητα εσύ. Μην κλειστείς στον εαυτό σου, καθώς όταν εκφράζεις έναν προβληματισμό, έχεις αφήσει πίσω ήδη το μισό από το βάρος του! Σκέψου το κι έτσι!