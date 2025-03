DO’S: Έχω βαρεθεί να στο λέω, αλλά…άλλαξε μυαλά! Ναι, ναι, καλά άκουσες! Αν θες να πας μπροστά, that’s the only way! Άσε πίσω σου άτομα και καταστάσεις που έχουν ως σκοπό να σε πάνε ακόμα πιο πίσω. Ή πολύ απλά δεν μπορούν να σε πάνε και μπροστά. Σταμάτα να υπεραναλύεις το κάθε τι, γιατί σε βλέπω με τα νεύρα κρόσια μονίμως.

DON’TS: Μη δίνεις παραπάνω αξία σε λεπτομέρειες που είναι- στην πραγματικότητα- εντελώς ανούσιες. Αν το κάνεις, μην αφήνεις αυτή σου την τάση να σου στερεί πολύτιμο χρόνο ή να σου χαλάει εντελώς την ψυχολογία. Μην κάνεις βιαστικές και σπασμωδικές κινήσεις. Αλλά μην λες και «ναι» σε οτιδήποτε σου προτείνουν από βαρεμάρα.