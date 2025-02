Δεν θα άλλαζα τίποτα: Ο πρώην συνεργάτης της Μέγκαν Μαρκλ επιμένει στις κατηγορίες bullying εναντίον της

Ο πρώην βασιλικός βοηθός Τζέισον Κνάουφ έσπασε τη σιωπή του μετά τις κατηγορίες του κατά της Μέγκαν Μαρκλ για εκφοβισμό.

Ο Κνάουφ, ο οποίος εργάστηκε στο παρελθόν για τον πρίγκιπα Γουίλιαμ και την Κέιτ Μίντλετον και ήταν πρώην υπεύθυνος Τύπου του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ εμφανίστηκε σε ένα νέο ντοκιμαντέρ για το 60 Minutes Australia, Where There’s A Will.

Ο Κνάουφ εο 2018, είχε στείλει ένα εσωτερικό email στο οποίο εξέφραζε τις ανησυχίες του για την υποτιθέμενη κακοποιητική συμπεριφορά της Μαρκλ προς το προσωπικό της βασιλικής οικογένειας. Η αναφορά του αργότερα διέρρευσε στα μέσα ενημέρωσης.

Η Δούκισσα του Σάσεξ, 43 ετών, αρνιόταν πάντα τους ισχυρισμούς για εκφοβισμό και απάντησε ότι όλα ήταν μια ενορχηστρωμένη εκστρατεία συκοφαντικής δυσφήμισης εναντίον της.

Μιλώντας δημόσια για πρώτη φορά για την αντιπαράθεση τους, ο Κνάουφ είπε ότι «δεν θα άλλαζε τίποτα» και «δεν μετανιώνει για τίποτα».

Όταν ρωτήθηκε αν ήταν δύσκολο να έχει τα φώτα της δημοσιότητας πάνω του μετά τη διαρροή και τους ισχυρισμούς, είπε: «Νομίζω ότι είναι δύσκολο, αλλά μάλλον είναι και αρκετά καλό. Δεν μπορείς να επιλέξεις να κρατάς μόνο τις καλές στιγμές, σε οποιαδήποτε δουλειά, και αυτό ισχύει και για τον πρίγκιπα και την πριγκίπισσα. Οπότε όχι, δεν θα άλλαζα τίποτα».

Πριν από τη σύγκρουση του με το ζευγάρι ο Κνάουφ είπε ότι είχε «εξαιρετικές στιγμές» δουλεύοντας με τους Σάσεξ και ότι ο γάμος τους στο Γουίνδσορ το 2018 ήταν μια «μαγική εμπειρία».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης ο πρώην βοηθός τους είπε ότι εύχεται στους Χάρι και Μέγκαν «ό,τι καλύτερο».

«Περάσαμε πολλές υπέροχες στιγμές, η προετοιμασία για τον γάμο τους ήταν μια καταπληκτική, μαγική εμπειρία και τους εύχομαι τα καλύτερα με την υπέροχη οικογένειά τους».

Μετά τις κατηγορίες του Κνάουφ, το Παλάτι του Μπάκιγχαμ ξεκίνησε μια εσωτερική έρευνα των ισχυρισμών του αλλά τα ευρήματα δεν δημοσιοποιήθηκαν ποτέ.

Η Μέγκαν Μαρκλ δήλωσε ότι ήταν μια «υπολογισμένη καμπάνια δυσφήμισης που βασίζεται σε παραπλανητική και επιβλαβή παραπληροφόρηση προς το πρόσωπο της».

Ο πρώην βασιλικός βοηθός έγινε στη συνέχεια ειδικός σύμβουλος του Γουίλιαμ και της Κέιτ και στη συνέχεια διευθύνων σύμβουλος του Βασιλικού Ιδρύματος, του φιλανθρωπικού σκέλους των επίσημων πρωτοβουλιών τους.

Ως αποτέλεσμα της συνεργασία του με τον πρίγκιπα Γουίλιαμ και Κέιτ Μίτνλετον ήταν η καθιέρωση των περιβαλλοντικών βραβείων Earthshot και της πρωτοβουλίας του ζευγαριού Heads Together για την ψυχική υγεία ενώ οργάνωσε 36 αποστολές τους στο εξωτερικό.

Ο Κνάουφ έφυγε από την υπηρεσία τους το 2021 για να μετακομίσει στο εξωτερικό.

«Η δουλειά για τον πρίγκιπα και την πριγκίπισσα της Ουαλίας ήταν τιμή μου και θα την κουβαλάω μια ολόκληρη ζωή» είπε.

«Ανησυχώ πολύ που η δούκισσα κατάφερε και εκφόβισε δύο άτομα από το προσωπικό. Φαίνεται ότι θέλει να έχει πάντα κάποιον στο στόχαστρό της»

Το βιβλίο Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown του Valentine Low, διερεύνησε περαιτέρω τις κατηγορίες για εκφοβισμό και κακοποιητική συμπεριφορά της Μαρκλ προς το προσωπικό της.

Σε ένα απόσπασμα αναφέρεται ότι ο υπεύθυνος Τύπου του παλατιού Τζέισον Κνάουφ έγραψε email στον ιδιωτικό γραμματέα του πρίγκιπα Γουίλιαμ, Σάιμον Κέις, σχετικά με «πολύ σοβαρά προβλήματα» στη συμπεριφορά της Mέγκαν Μαρκλ.

«Ανησυχώ πολύ που η δούκισσα κατάφερε και εκφόβισε δύο άτομα από το προσωπικό, στον ιδιωτικό τους χρόνο. Η δούκισσα φαίνεται ότι έχει πρόθεση να έχει πάντα κάποιον στο στόχαστρό της» έγραφε.

Oι καταθέσεις του πρώην υπεύθυνου επικοινωνίας της Δούκισσας του Sussex παρουσιάζουν μια εικόνα διαφορετική από αυτή που η ίδια προβάλλει για τον εαυτό της.

Ενώπιον του δικαστηρίου

Κατά την ακρόαση της έφεσης που είχε ασκηθεί για την αντιδικία ανάμεσα στη Mέγκαν Μαρκλ και τα βρετανικά ταμπλόιντ Daily Mail και Mail, η οποία έχει προκύψει μετά από μηνύσεις της Δούκισσας για παραβίαση της ιδιωτικής ζωής της, ο Αμερικανός Τζέισον Κνάουφ μίλησε με καθόλου κολακευτικά λόγια για την Μαρκλ.

Σύμφωνα με την κατάθεσή του, η δούκισσα του Σάσεξ έχει πει ψέμματα («Ήξερε πολύ καλά ότι η επιστολή προς τον πατέρα της θα αποκαλυπτόταν, κι αυτός ήταν ακριβώς ο λόγος για τον οποίο την έγραψε»), είχε φερθεί υποκριτικά («Για τη συγγραφή της βιογραφίας της Finding Freedom είχε έρθει σε επαφή με τους συγγραφείς, αντίθετα με ό,τι ισχυριζόταν»), αλλά και αυταρχικά («Τρεις συνάδελφοι από το προσωπικό του Παλατιού είχαν αναγκαστεί να παραιτηθούν εξαιτίας της συμπεριφοράς της Δούκισσας και της προσωπικής της βοηθού, Samantha Cohen»).

Στην ερώτηση γιατί δεν είχε μιλήσει μέχρι τώρα, η απάντησή του ήταν πως «τον είχαν αποτρέψει».

Κάποιοι εκτιμούν πως ο Κνάουφ λειτούργησε επιθετικά απέναντι στη Μαρκλ μετά από παρότρυνση των Γουίλιαμ και Κέιτ Μίντλετον

Γεννημένος στο Χάντσβιλ του Τέξας, το 1984, ο Knauf σπούδασε στο London School of Economics και ακολούθησε καριέρα στον τραπεζικό και χρηματοοικονομικό τομέα, μέχρι που εντάχθηκε στο προσωπικό του Παλατιού του Μπάκιγχαμ το 2015.

Το 2018, αμέσως μετά τον γάμο του Χάρι και Μέγκαν ανέλαβε τη θέση του υπεύθυνου επικοινωνίας τόσο του Γουίλιαμ και της Κέιτ όσο και του Χάρι και της Μέγκαν.

Ο Κνάουφ ήταν επικεφαλής μιας ομάδας πέντε ατόμων και υπεύθυνος για τις σχέσεις των δύο ζευγαριών με τα εθνικά και διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Επίσης ήταν υπεύθυνος για τις δημόσιες ομιλίες τους, την επιλογή των φωτογραφιών που δίνονταν στη δημοσιότητα και τις δημόσιες δηλώσεις τους.

Σύμφωνα τη Mail ο Κνάουφ αποφάσισε να σπάσει την εμπιστευτικότητα μετά από «μια κρίση συνείδησης».

Άλλοι κύκλοι εκτιμούν πως ο Κνάουφ λειτούργησε επιθετικά απέναντι στη Μαρκλ μετά από παρότρυνση των Γουίλιαμ και Κέιτ Μίντλετον.

Το ντοκιμαντέρ 60 Minutes, Where There’s A Will, μιλά σε δημοσιογράφους και βασιλικούς βοηθούς για τον μελλοντικό βασιλιά της Αγγλίας και διερευνά τι είδους ηγέτης θα είναι.

Εικονογράφηση via @ Texas Monthly