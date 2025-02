«Πού είναι το γάλα μου;» – Η Νικόλ Κίντμαν ήταν τρομοκρατημένη που δε μπορούσε να θηλάσει μετά τη γέννα

Η Νικόλ Κίντμαν ανοίχτηκε πρόσφατα για έναν από τους προσωπικούς της αγώνες. Η ηθοποιός, 57 ετών, έδωσε συνέντευξη στο TΙΜΕ ως μία από τις γυναίκες της χρονιάς και μίλησε για την εμπειρία της με το θηλασμό.

Η Κίντμαν έχει αποκτήσει τις κόρες Sunday Rose, 16 ετών, και Faith Margaret, 14 ετών, με τον τραγουδιστή Κιθ Έρμπαν και είναι επίσης μητέρα της Bella, 32 ετών, και του Connor, 30 ετών, που υιοθέτησε με τον πρώην της, Τομ Κρουζ.

«Ήμουν τρομοκρατημένη και ρωτούσα: ‘Τι συνέβη μόλις τώρα; Πού είναι το γάλα μου;’» αποκάλυψε η Κίντμαν για την αδυναμία της να θηλάσει λίγες ημέρες μετά τον τοκετό.

«Θυμάμαι να στέκομαι γυμνή στο ντους και η αδελφή μου με βοήθησε. Ήταν η πηγή της δύναμής μου. Είχε αποκτήσει πέντε παιδιά – είχε σοφία να μου μεταδώσει».

Η ντουλάπα της μαμάς

Στις αρχές Ιανουαρίου, η ηθοποιός του Babygirl μίλησε στο W Magazine και είπε ότι σκοπεύει να κρατήσει όλα τα φορέματα του κόκκινου χαλιού για τις δύο μικρότερες κόρες της. «Έχω φυλάξει όλα τα φορέματα του κόκκινου χαλιού. Τα έχω όλα όμορφα συσκευασμένα.

»Είναι μουσειακά κομμάτια… Κάνουν επιδρομή στην ντουλάπα μου όλη την ώρα. Τους λέω: «Εντάξει, ό,τι είναι δικό μου είναι και δικό σας»» συνέχισε η Κίντμαν.

«Αλλά εγώ δεν κάνω επιδρομή στη ντουλάπα τους, παρόλο που λέω, ‘Ω, αυτό είναι χαριτωμένο’. Αλλά δεν μου επιτρέπεται να πάρω τίποτα. Είναι μια μονόδρομη ανταλλαγή».

Κοινές εμφανίσεις

Τον Δεκέμβριο, η Νικόλ Κίντμαν πόζαρε με την κόρη της Faith, καθώς το δίδυμο μητέρας-κόρης έκανε μια σπάνια εμφάνιση στο ετήσιο Women In Entertainment Gala του The Hollywood Reporter στο ξενοδοχείο The Beverly Hills της Καλιφόρνια.

Σε μια φωτογραφία, η Κίντμαν χαμογέλασε στον φακό καθώς τύλιγε ένα χέρι γύρω από την κόρη της, η οποία φορούσε ένα ασπρόμαυρο σακάκι και ασορτί φούστα. Οι δυο τους πόζαραν επίσης για μια φωτογραφία κοιτάζοντας η μία την άλλη, χαμογελώντας γλυκά.

*Με στοιχεία από people.com