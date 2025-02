Το Μεξικό απειλεί την Google με μήνυση εάν δεν αφαιρέσει την ονομασία «Κόλπος της Αμερικής» από τους χάρτες της

Η πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούντια Σέινμπαουμ, δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να καταθέσει αστική αγωγή κατά της Google, εάν η εταιρεία συνεχίζει να αναφέρει τον Κόλπο του Μεξικού, ως Κόλπο της Αμερικής στους χάρτες της (Google Maps).

Η περιοχή, που εδώ και καιρό είναι γνωστή παγκοσμίως ως Κόλπος του Μεξικού, έχει βρεθεί στο γεωπολιτικό προσκήνιο μετά την απόφαση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αλλάξει το όνομά της.

Η Σέινμπαουμ, σε συνέντευξη Τύπου την Πέμπτη, δήλωσε ότι το διάταγμα του Τραμπ περιορίζεται στην «υφαλοκρηπίδα των Ηνωμένων Πολιτειών», καθώς το Μεξικό εξακολουθεί να ελέγχει μεγάλο μέρος του Κόλπου.

«Έχουμε κυριαρχία πάνω στην υφαλοκρηπίδα μας», τόνισε η ίδια.

Η Σέινμπαουμ ανέφερε ότι, παρά το γεγονός πως η κυβέρνησή της έστειλε επιστολή στην Google δηλώνοντας πως η εταιρεία «κάνει λάθος» και ότι «ολόκληρος ο Κόλπος του Μεξικού δεν μπορεί να αποκαλείται Κόλπος της Αμερικής», η εταιρεία εξακολουθεί να επιμένει στην αλλαγή του ονόματος.

Η Google ανέφερε τον περασμένο μήνα στον λογαριασμό της στo X, ότι διατηρεί μια «μακροχρόνια πρακτική εφαρμογής αλλαγών ονομάτων όταν αυτές έχουν ενημερωθεί σε επίσημες κυβερνητικές πηγές».

Google Maps has updated the «Gulf of Mexico» to the «Gulf of America.»pic.twitter.com/8HAwnC0oEW

— The American Conservative (@amconmag) February 10, 2025