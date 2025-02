DO’S: Επείγει να αλλάξεις mindset. Γίνε λίγο πιο παρατηρητικός σχετικά με τον τρόπο που δρουν οι άλλοι. Get the whole picture των καταστάσεων ή κράτα μια πιο αντικειμενική οπτική, αν θελήσεις να πεις την γνώμη σου μέσα στη μέρα. Κάνε πράγματα που μπορούν να σε χαλαρώσουν. Ξεκαθάρισε κάποιες καταστάσεις, αν θες να πας μπροστά.

DON’TS: Μην απαντήσεις άμεσα και παρορμητικά. Ειδικά αν δεν έχεις δώσει την ευκαιρία στην άλλη πλευρά να εκφραστεί. Μη γίνεις απόλυτος, κοφτός και αρνητικός σε όσα έχουν να σου πουν οι άλλοι. Μην επιτρέπεις σε κανένα να σου ρίξει στάχτη στα μάτια με δικαιολογίες του κω.. Μην πάρεις θέση σε καυγάδες που θα εκτυλιχθούν μπροστά σου.