DO’S: Κάνε focus στον εσωτερικό σου κόσμο, για να επανέλθεις, λίγο, στις εργοστασιακές σου ρυθμίσεις. Αν υπάρχουν προσωπικά σου θέματα, λύστα μόνος σου. You know what you have to do! Χρειάζεσαι recharge, οπότε επιδόσου σε δραστηριότητες που θα σε γεμίσουν. Δούλεψε περισσότερο, για να αυξήσεις το εισόδημά σου.

DON’TS: Μην φοβηθείς να έρθεις κατά μέτωπο με τα πιο ενδόμυχα και ζόρικα θέματά σου, όπως είναι η ανασφάλεια, το άγχος ή οι φοβίες σου. Μην αφήσεις νέα και αποκαλύψεις από το πουθενά να σου χαλάσουν την ψυχολογία. Μην «αγοράζεις», οτιδήποτε σου «πουλάνε» οι άλλοι. Και ειδικά αν δεν βλέπεις αποδείξεις για τα λεγόμενά τους.