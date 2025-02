Σκηνές απόλυτου χάους και τρόμου επικράτησαν στο Μόναχο νωρίτερα, όταν κατά τη διάρκεια διαδήλωσης αυτοκίνητο έπεσε επάνω στο πλήθος.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, μία γυναίκα έχασε τη ζωή της και τουλάχιστον άλλοι 20 έχουν τραυματιστεί σοβαρά. Ανάμεσα στους τραυματίες είναι και παιδιά.

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια διαδήλωσης του εργατικού συνδικάτου Verdi στην οδό Dachauer Straße, τον μεγαλύτερο δρόμο του Μονάχου.

Δείτε βίντεο:

Germany Munich According to the latest reports, a car drove into a crowd of people, injuring 15 people. A terrorist attack has not yet been confirmed, police are investigating. pic.twitter.com/GnxcFjzTer

‼ At least 20 injured as car plows into crowd in Munich

According to footage from the scene, the driver was behind the wheel of a Mini Cooper.

Police confirmed that the driver has been detained and no longer poses a threat.

The incident comes just before the Munich Security… pic.twitter.com/iZubzeoQy5

— NEXTA (@nexta_tv) February 13, 2025