Ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε διαδηλωτές στo Μόναχο, σκοτώνοντας μία γυναίκα και τραυματίζοντας αρκετούς ακόμα ανθρώπους σύμφωνα με γερμανικά ΜΜΕ.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης, Dieter Reiter, που μίλησε στην Bild ανάμεσα στους τραυματίες υπάρχουν και παιδιά.

Οι αρχικές αναφορές έκαναν λόγο για 15 τραυματίες. Στο σημείο πραγματοποιούνταν απεργιακή συγκέντρωση εργαζομένων σε δημοτικές υπηρεσίες, όπως νοσοκομεία, βρεφονηπιακοί σταθμοί, καθαριότητα κ.ο.κ.

Την απεργιακή συγκέντρωση είχε προκηρύξει το συνδικάτο Verdi με αίτημα αυξήσεις.

Αυτόπτης μάρτυρας είπε στην Bild ότι ο οδηγός του αυτοκινήτου έπεσε σκόπιμα πάνω στο πλήθος.

Η αστυνομία δήλωσε στο X ότι κατάφερε να συλλάβει τον οδηγό και δεν θεωρεί ότι υπάρχει περαιτέρω απειλή. «Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλης κλίμακας αστυνομική επιχείρηση κοντά στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό και οι αστυνομικοί εργάζονται για να εξακριβώσουν τι έχει συμβεί», δήλωσε εκπρόσωπος των αρχών χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις βρισκόταν στην περιοχή από το πρωί καθώς την Παρασκευή διεξάγεται στο Μόναχο η Διάσκεψη για την Ασφάλεια με τη συμμετοχή διεθνών ηγετών. Σήμερα το απόγευμα ήταν προγραμματισμένο να φτάσουν στο Μόναχο ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς και ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Es gab einen Vorfall in München bei der Verdi-Kundgebung. Ein Auto fuhr in den Demozug. Es liegt ein Mensch auf der Straße und ein junger Mann wurde von der Polizei abgeführt. Menschen sitzend weinend und zitternd am Boden. Einzelheiten noch unklar. @BR24 pic.twitter.com/9N3YvxbJ2O

— Sandra Demmelhuber (@SDemmelhuber) February 13, 2025