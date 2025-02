«Αγαπώ τον Χίλτερ» και «Είμαι Ναζί»: Κρεσέντο αντισημιτισμού και σεξισμού στο X του Κάνιε Γουέστ

Δεκάδες tweets που ανάρτησε ο ράπερ και άλλοτε δισεκατομμυριούχος Κάνιε Γουέστ στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X κατά τη διάρκεια της Παρασκευής εξακολουθούν να κάνουν τον Τύπο παγκοσμίως να απορεί.

Οι αναρτήσεις του Κάνιε Γουέστ περιλάμβαναν εκκλήσεις για την «απελευθέρωση» του μεγιστάνα της μουσικής Sean «Diddy» Combs από την ομοσπονδιακή φυλακή, αλλά και ένα κρεσέντο αντισημιτικών αναρτήσεων που εξυμνούσαν τον Χίτλερ και έλεγαν ότι οι Εβραίοι δεν είναι αξιόπιστοι.

Οι αντισημιτικές αναρτήσεις του Κάνιε Γουέστ

Ο Γουέστ, ο οποίος έχασε την προσοδοφόρα συμφωνία Yeezy με την Adidas και άλλες συνεργασίες μετά από αντισημιτικές κορώνες στο Twitter και το Instagram που ξεκίνησαν πριν από χρόνια, έγραψε στο X: «ΠΟΤΕ δεν απολογούμαι για τα Εβραϊκά μου σχόλια». Ενώ φαίνεται να «ανταγωνίζεται» την εικόνα του Έλον Μασκ, λόγω της χειρονομίας που έκανε κατά τη διάρκεια της ορκωμοσίας του Ντόναλντ Τραμπ, καθώς σε άλλη ανάρτηση έγραψε: «Ο EΛON ΈΚΛΕΨΕ ΤΟ ΝΑΖΙΣΤΙΚΌ ΜΟΥ SWAG ΣΤΗΝ ΟΡΚΩΜΟΣΊΑ YOOOO ΔΙΚΕ ΜΟΥ ΚΑΝΕ ΚΑΤΙ ΔΙΚΟ ΣΟΥ».

Οι αναρτήσεις του περιλάμβαναν δεκάδες σχόλια για τους Εβραίους και το Ολοκαύτωμα, όπως «ΑΓΑΠΩ ΤΟΝ ΧΙΤΛΕΡ ΤΩΡΑ ΤΙ;», «ΕΙΜΑΙ ΝΑΖΙ», «Ο Χίτλερ ήταν τοοόσο γαμ@τος» και «Πρόκειται να κανονικοποιήσω το να μιλά κανείς για τον Χίτλερ όπως έχει γίνει με το να μιλά κανείς για n^&#*»

Μια ανάρτηση έγραφε: «Μ’ αρέσει όταν Εβραίοι έρχονται σε μένα και μου λένε ότι δεν μπορούν να συνεργαστούν μαζί μου πια, αυτό είναι το αγαπημένο μου» – προφανώς μια αναφορά στις επιχειρηματικές συμφωνίες που έχασε για τα προηγούμενα, παρόμοια σχόλιά του, οι οποίες περιλάμβαναν σχέσεις με τις εταιρείες Balenciaga, Gap, Foot Locker, Creative Artists Agency, School of the Art Institute of Chicago και δύο δικηγορικές εταιρείες (ονομάστηκε επίσης «Αντισημίτης της χρονιάς» από την ομάδα παρακολούθησης StopAntisemitism).

Βέβαια, σε μάλλον στιγμή διαύγειας δήλωσε σε άλλη ανάρτηση πως πράγματι είναι ρατσιστής. Στην συνέχεια όμως συνέχισε το παραλήρημα συμπληρώνοντας πως «τα στερεότυπα υπάρχουν για κάποιο λόγο και είναι πολύ αληθινά».

Η εμφάνιση της Σενσόρι και η «έγκριση» του ράπερ

Ανάμεσα στα tweets, που δημοσιεύτηκαν σε διάστημα 10 ωρών, υπήρχαν επίσης σχόλια για τον Combs, ο οποίος έχει φυλακιστεί για μήνες με την κατηγορία της εμπορίας ανθρώπων για σεξουαλική εκμετάλλευση και κατηγορείται για σεξουαλική επίθεση από δεκάδες ανθρώπους και ο Κάνιε θεώρησε πως πρέπει να τον υπερασπιστεί.

Αλλά δεν σταμάτησε εκεί. Στις δηλώσεις του έκανε και κάποιες ανησυχητικές δηλώσεις σχετικά με την εμφάνιση του και της συντρόφου Μπιάνκα Σενσόρι στα φετινά Grammys.

Η ενδυματολογική επιλογή της Σενσόρι προκάλεσε έναν διαδικτυακό «χαμό» σε σχέση με το αν το φόρεμα ήταν μια ενδυναμωτική καλλιτεχνική δήλωση ή μια εξευτελιστική μορφή εξαναγκασμού από τον Κάνιε Γουέστ, ο οποίος την Παρασκευή δήλωσε: «ΕΧΩ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ ΜΟΥ ΑΥΤΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ WOKE ΦΕΜΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΜΑΛ&$ΙΕ^»

Πρόσθεσε ότι το να φορέσει το φόρεμα ήταν απόφαση της Σενσόρι και ότι δεν θα την ανάγκαζε να κάνει κάτι που δεν ήθελε, αλλά ότι «ΣΙΓΟΥΡΑ ΔΕΝ ΘΑ ΗΤΑΝ ΙΚΑΝΗ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΕΙ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗ».

*Πηγή: Forbes