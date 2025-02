Επιστρέφει στην δράση η Κβίτοβα 15 μήνες μετά την τελευταία της εμφάνιση (vid)

Επτά μήνες μετά την γέννηση του υιού της, η Πέτρα Κβίτοβα ανακοίνωσε στο Instagram ότι θα επιστρέψει στην αγωνιστική δράση, στο τέλος Φεβρουαρίου. Μετά από δεκαπέντε μήνες απουσίας, η πρώην νούμερο 2 στην παγκόσμια κατάταξη (σ.σ. τον Οκτώβριο του 2011), αναμένεται να λάβει μέρος στο τουρνουά WTA 250, που θα διεξαχθεί στο Οστιν.

Σε βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram, η 35χρονη Τσέχα τενίστρια, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Μου λείπει πολύ το τένις, αλλά και ο ανταγωνισμός».

Σημειώνεται, ότι η Κβίτοβα η οποία έχει κατακτήσει 31 τίτλους στο μονό, συμπεριλαμβανομένων δύο Grand Slam στο Γουίμπλεντον (2011, 2014), έμεινε εκτός δράσης από τον Ιανουάριο του 2024, όταν και ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της.

Petra Kvitova will make her return to professional tennis at the end of this month in Austin.

She will also play Indian Wells and Miami.

After taking time off to have her baby boy, this will be her first match since 2023.

Tennis has missed this lady so much. ❤ pic.twitter.com/3rcnb8v6xR

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) February 3, 2025