ΜeToo: Ένοχος ο σκηνοθέτης Κριστόφ Ρουτζιά για σεξουαλική επίθεση στην Αντέλ Ενέλ, όχι όμως και στη φυλακή

Η απόφαση στη δίκη ορόσημο του MeToo φέρνει αναστάτωση στη Γαλλία με οργανώσεις να απαιτούν να σταματήσει η ατιμωρησία των σεξουαλικών εγκληματιών.

Το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον σκηνοθέτη Κριστόφ Ρουτζιά για σεξουαλική επίθεση κατά της ηθοποιού Αντέλ Ενέλ στις αρχές της δεκαετίας του 2000, όταν εκείνη ήταν μεταξύ 12 και 15 ετών, αλλά δεν φυλακίστηκε.

Ο Ρουτζιά, 60, ο οποίος αρνήθηκε ότι κακοποίησε την Ενέλ, καταδικάστηκε σε ποινή τεσσάρων ετών – δύο με αναστολή και δύο σε κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονικό βραχιολάκι.

Η Ενέλ, 35, ήταν μία από τις πρώτες κορυφαίες ηθοποιούς που κατηγόρησαν την κινηματογραφική βιομηχανία της χώρας ότι έκανε τα στραβά μάτια στη σεξουαλική κακοποίηση.

Η ηθοποιός, η οποία έχει κερδίσει δύο Σεζάρ (τα γαλλικά Όσκαρ), είχε κατηγορήσει τον Ρουτζιά ότι την υπέβαλε σε «μόνιμη σεξουαλική παρενόχληση» κατά τη διάρκεια και μετά τα γυρίσματα της ταινίας του 2002, Les Diables (Οι Διάβολοι), στην οποία υποδυόταν ένα κορίτσι με αυτισμό.

Είπε ότι ο Ρουτζιά την είχε αγγίξει επανειλημμένα με ανάρμοστο τρόπο.

Η Ενέλ, πρωταγωνίστρια στη γαλλική ταινία του 2019 Το πορτρέτο μιας γυναίκας που φλέγεται (Portrait of a Lady on Fire) έχει πει ότι αισθάνθηκε ενοχές μετά τα γυρίσματα της ταινίας The Devils και είχε σκέψεις αυτοκτονίας.

Ο Ρουτζιά είχε πει στο δικαστήριο ότι κατανοούσε ότι τα γυρίσματα της ταινίας ήταν «οδυνηρά» για την ηθοποιό, αλλά την κατηγόρησε ότι δημιούργησε ένα «παράλληλο σύμπαν» όσον αφορά την κακοποίηση.

Άλλα μέλη του συνεργείου που εργάζονταν στην ταινία περιέγραψαν τη συμπεριφορά του προς την Ενέλ ως «παρεμβατική» και «άστοχη».

Μετά την απόφαση της Δευτέρας, η δικηγόρος του Ρουτζιά, Φανί Κολίν, δήλωσε ότι θα ασκήσει έφεση κατά της καταδίκης του.

Το δικαστήριο διέταξε επίσης τον σκηνοθέτη να καταβάλει στην Ενέλ 15.000 ευρώ ως αποζημίωση και 20.000 ευρώ για τα χρόνια ψυχολογικής θεραπείας που χρειάστηκε να κάνει ως αποτέλεσμα της κακοποίησης.

H Αντέλ Ενέλ σύμβολο του MeToo στη γαλλική βιομηχανία θεάματος

Το 2020, η Ενέλ έφυγε από την τελετή απονομής των Σεζάρ στο Παρίσι φωνάζοντας «Ντροπή!», όταν ο σκηνοθέτης Ρομάν Πολάνσκι – ο οποίος εξακολουθεί να καταζητείται στις ΗΠΑ για τον βιασμό ενός 13χρονου κοριτσιού το 1977 – ανακηρύχθηκε καλύτερος σκηνοθέτης για την ταινία του J’accuse (Κατηγορώ…!).

Τον Μάιο του 2023, η Ενέλ, η οποία κέρδισε το πρώτο της Σεζάρ το 2014 για την ταινία Suzanne και ένα δεύτερο για την καλύτερη ηθοποιό για την ταινία Love at First Fight την επόμενη χρονιά, ανακοίνωσε ότι βάζει τέλος στην κινηματογραφική της καριέρα, κατηγορώντας τη βιομηχανία για «εκτεταμένη συνενοχή» με τους σεξουαλικούς κακοποιητές.

Αρκετές γυναίκες αστέρες του γαλλικού κινηματογράφου βρέθηκαν στην αίθουσα του δικαστηρίου για να ακούσουν την ετυμηγορία, μεταξύ των οποίων η Τζούντιθ Γκοντρές, μία από τις φυσιογνωμίες του γαλλικού κινήματος #MeToo, και η σκηνοθέτης Σελίν Σιαμά, πρώην συνεργάτης της Ενέλ και σκηνοθέτιδα του Πορτρέτου μιας γυναίκας που φλέγεται.

Η Γκοντρές αγκάλιασε την Ενέλ μετά την ετυμηγορία.

Σε μια επιστολή που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Telerama, η Ενέλ έγραψε:

«Αποφάσισα να πολιτικοποιήσω την αποχώρησή μου από τον κινηματογράφο για να καταγγείλω τον γενικό εφησυχασμό της βιομηχανίας απέναντι στους σεξουαλικούς εγκληματίες και γενικότερα τον τρόπο με τον οποίο αυτός ο τομέας συνεργάζεται με τη θνησιγενή, οικοκτόνο, ρατσιστική τάξη πραγμάτων του κόσμου όπως είναι», έγραψε.

Για την Ενέλ ήταν επείγον να «σημάνει συναγερμός».

Επιπλέον σημείωσε ότι η γαλλική κινηματογραφική βιομηχανία αντέδρασε με αδιαφορία στις κατηγορίες του #MeToo.

Η υπόθεση ήταν και η πρώτη του κινήματος #MeToo της Γαλλίας που έφτασε στο δικαστήριο.

Σύμφωνα με τον Guardian, η υπόθεση προκάλεσε σάλο στη γαλλική κοινωνία και την κινηματογραφική βιομηχανία, με φεμινιστικές οργανώσεις να στηρίζουν την Αντέλ Ενέλ.