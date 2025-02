Φίλις Ντάλτον – Το αξεπέραστο όραμα της οσκαρικής σχεδιάστριας κοστουμιών του «Δόκτωρ Ζιβάγκο»

Η Φίλις Ντάλτον κέρδισε το πρώτο της Όσκαρ το 1966 για το σχεδιασμό και την παραγωγή των πάνω από 5.000 κοστουμιών της επικής ταινίας του Ντέιβιντ Λην, «Δόκτωρ Ζιβάγκο». Έντυσε τσαρικούς κοσμικούς και μετεπαναστατικές μάζες και έπεισε τους κομπάρσους να βάλουν τα πανωφόρια του ρωσικού στρατού στα γυρίσματα, ένα καυτό ισπανικό καλοκαίρι.

Η πρωταγωνίστρια Τζούλι Κρίστι δεν αισθανόταν διόλου άνετα με εκείνο το αποπνικτικό κόκκινο σατέν φόρεμα -ζωτικής σημασίας για την ιστορία.

Η Φίλις Ντάλτον και ο Ντέιβιντ Λην την έπεισαν ότι και ο χαρακτήρας της θα αισθανόταν άβολα με αυτό, για τους ίδιους λόγους -σεξ και ντροπή- οπότε θα έπρεπε να αφήσει το φόρεμα να εμπνεύσει την ερμηνεία της.

Η σχεδίαση και η έρευνα για ρούχα από άλλες εποχές ή τόπους είχε απορροφήσει την παιδική της ηλικία (το ενδιαφέρον της για την τρέχουσα μόδα ήταν κάπως ανθρωπολογικό)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Hollywood Confidential (@hollywood.confidential)

Οι σχεδιαστές ρούχων ως ψυχολόγοι

Οι σχεδιαστές ταινιών συχνά εξηγούν ότι η σημαντικότερη δουλειά τους είναι να ασχολούνται με τα συναισθήματα των ηθοποιών, και τα κοστούμια της Φίλις Ντάλτον, η οποία πέθανε σε ηλικία 99 ετών, θα μπορούσαν να παρέχουν στους ηθοποιούς ψυχολογικά προφίλ για τους χαρακτήρες τους.

Ο κομψός Πίτερ Ο’ Τουλ, πρωταγωνιστής στην ταινία Ο Λόρενς της Αραβίας (1962), μπαίνει ως αμήχανος ματάκιας με μια τσαλακωμένη βρετανική στολή, την οποία η Ντάλτον συρρίκνωσε ώστε να είναι πολύ κοντή στους αστραγάλους και τους καρπούς.

Με το που ντύνεται χαλαρά με λεπτό ωχρό μαλλί, χρυσοκέντητο, με μεταξωτό χιτώνα κεντημένο στη Δαμασκό, μεταμορφώνεται σε μύθο. Τα ρούχα κάνουν τον ήρωα.

Η υπερπαραγωγή του Λόρενς της Αραβίας

Ο Λην πίστευε ότι η ντάλτον θα έπρεπε να είχε κερδίσει Όσκαρ για τον Λόρενς, με την τεράστια υλικοτεχνική υποδομή του – πολλαπλάσια κοστούμια για κάθε έναν από τους πολλούς κομπάρσους καθώς και για τους πρωταγωνιστές, από φυσικά υφάσματα σε αποχρώσεις της ερήμου, κατασκευασμένα και στολισμένα σε καλά μελετημένες τεχνοτροπίες διαφορετικών φυλών Βεδουίνων- περισσότερες από τρεις ώρες υπερευκρινών εικόνων σε Panavision 70mm σήμαινε ότι κάθε ρούχο έπρεπε να ανταμείβει το μάτι.

Η Φίλις Ντάλτον ήταν στη δουλειά για σχεδόν δύο δεκαετίες όταν ο Λην την κάλεσε, βιαστικά, να ντύσει ένα δοκιμαστικό για τον Λόρενς.

Η σχεδίαση και η έρευνα για ρούχα από άλλες εποχές ή τόπους είχε απορροφήσει την παιδική της ηλικία (το ενδιαφέρον της για την τρέχουσα μόδα ήταν κάπως ανθρωπολογικό).

Ο κομψός Πίτερ Ο’ Τουλ, πρωταγωνιστής στην ταινία Ο Λόρενς της Αραβίας (1962), μπαίνει ως αμήχανος ματάκιας με μια τσαλακωμένη βρετανική στολή, την οποία η Ντάλτον συρρίκνωσε ώστε να είναι πολύ κοντή στους αστραγάλους και τους καρπούς

Η υποτροφία της Vogue

Η Φίλις Ντάλτον γεννήθηκε στο Chiswick, στο δυτικό Λονδίνο, όπου ο πατέρας της, Γουίλιαμ, εργαζόταν στον Great Western Railway, η μητέρα της, Ελίζαμπεθ σε τράπεζα, και πήγε στο σχολείο της περιοχής.

Αφού σπούδασε σχέδιο στο Ealing Art College, έραψε για την κομμώτρια Matilda Etches, η οποία έκανε επίσης κοστούμια για θέατρο και κινηματογράφο. Η πρώτη κινηματογραφική εμπειρία της Ντάλτον ήταν η αναζήτηση λεπτομερειών στα στερημένα από την εποχή του πολέμου μαγαζιά με είδη ζαχαροπλαστικής του Soho για την ταινία του Λόρενς Ολίβιε, Ερρίκος ο 5ος (1944).

Εν τω μεταξύ, ένα έργο της τέχνης της είχε συμμετάσχει σε διαγωνισμό ταλέντων της Vogue. Η Ντάλτον δεν τον κέρδισε, αλλά ο εκδότης της έδωσε μια υποτροφία στα Gainsborough Studios, στα οποία εντάχθηκε, ενώ αργότερα μετακόμισε στα Twickenham Studios.

Η αδυναμία της Φίλις Ντάλτον στους ντόπιους

Στις ταινίες εποχής, η συμπάθεια τhw Ντάλτον ήταν συνήθως προς τα κατώτερα στρώματα και, σε ταινίες με εξωτικές τοποθεσίες, προς τους ντόπιους. Στις ταινίες Island in the Sun (1957), που διαδραματίζεται στην Καραϊβική, Our Man in Havana (1959), στην Κούβα, και The World of Suzie Wong (1960), στο Χονγκ Κονγκ, οι αποικιοκράτες της φορούσαν άκαμπτες στολές και κοστούμια με λονδρέζικη ραφή και οι γυναίκες, οι κόρες και οι γραμματείς τους ήταν υπερβολικά smart ντυμένες, ενώ τα ρούχα των ντόπιων είχαν μια μοντέρνα άνεση στο κόψιμο και το ύφασμα.

Τα στενά τσονγκσάμ της από λαμπερά μεταξωτά για τη Σούζι Γουόνγκ και τις συναδέλφους της «οικοδέσποινες» προδιέγραψαν τη νεανική μόδα της δεκαετίας του 1960. Η Ντάλτον εργάστηκε κυρίως στο παρελθόν κατά τη διάρκεια των δεκαετιών του ’60 και του ’70, αλλά αλληλεπιδρούσε με τη σύγχρονη μόδα: Τα γούνινα καπέλα, οι μπότες και τα μακριά, πανίσχυρα παλτό του Ζιβάγκο προσέλκυσαν τεράστια δημοσιότητα, ακριβώς όταν η μοντέρνα διάθεση έγινε ρομαντική, και τα στυλ επηρέασαν την παρισινή υψηλής ραπτικής και τις μπουτίκ του Λονδίνου.

Τα γυναικεία κοστούμια της δεκαετίας του 1830 για την ταινία Oliver! (1968), με πλούσια φούστα από τυπωμένο βαμβάκι, συνέλαβαν τη μόδα στο δρόμο της προς την περίοδο της λουλουδάτης Laura Ashley.

Της άξιζε ένα Όσκαρ για το The Hireling (1973), ένα δράμα της δεκαετίας του ’20, το οποίο, με τη Σάρα Μάιλς με μαλακή γκρι κρεπ να φροντίζει τον Ρόμπερτ Σο με σιδερένια στολή σοφέρ, ήταν βέβαιο ότι θα κατέληγε σε τραγωδία.

Ως ελεύθερη επαγγελματίας, η Ντάλτον ασχολήθηκε με ταινίες κύρους που γυρίστηκαν για την τηλεόραση τη δεκαετία του ’80, επιστρέφοντας περιστασιακά στη μεγάλη οθόνη.

*Φίλις Ντάλτον, σχεδιάστρια κοστουμιών, γεννήθηκε στις 16 Οκτωβρίου 1925, πέθανε στις 9 Ιανουαρίου 2025.

*Με στοιχεία από theguardian.com | Αρχική Φωτό: Ο Ροντ Στάιγκερ και η Τζούλι Κρίστι στο «Δόκτωρ Ζιβάγκο». Η Φίλις Ντάλτον σχεδίασε το αποπνικτικό κόκκινο σατέν φόρεμα που φορούσε η Κρίστι και ήταν ζωτικής σημασίας για την ιστορία / Photo: eBay