Αηδιαστικό Ισλάμ, τοξικομανής Τζορτζ Φλόιντ, χάλια Όσκαρ: Τα tweets που καίνε την Κάρλα Σοφία Γκασκόν διχάζουν

Στην πολυβραβευμένη και αμφιλεγόμενη ταινία Emilia Pérez η Κάρλα Σοφία Γκασκόν υποδύεται έναν σκληρό, διχαστικό χαρακτήρα. Στην ταινία η Κάρλα Σοφία Γκασκόν υποδύεται ναρκοβαρόνο που κάνει φυλομετάβαση θέλοντας να αλλάξει την εμφάνιση και τη μοίρα του. Τώρα, μια σειρά από tweets που είχε ποστάρει η πρώτη τρανς γυναίκα που διεκδικεί βραβείο Α’ Ρόλου στην ιστορία του θεσμού, αμαυρώνει την καμπάνια υπερ της και το διαδίκτυο αμφισβητεί την Γκασκόν, όχι μόνο ως ηθοποιό, αλλά και ως χαρακτήρα.

Η Κάρλα Σοφία Γκασκόν τα τελευταία 24ωρα δέχεται πυρά για μια σειρά από αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στον λογαριασμό της στο X/Twitter, στις οποίες ο ηθοποιός φαίνεται να εκφράζει αμφιλεγόμενες απόψεις για τους μουσουλμάνους, τον Τζορτζ Φλόιντ και τη διαφορετικότητα στα Όσκαρ.

Οι αναρτήσεις, πολλές από τις οποίες διαγράφηκαν την Πέμπτη μετά την επανεμφάνισή τους από τη δημοσιογράφο Sarah Hagi, δημοσιεύτηκαν σε μεγάλο βαθμό μεταξύ 2020 και 2021.

Σε ανάρτηση με με ημερομηνία 22 Νοεμβρίου 2020 η Γκασκόν γράφει:

«Συγγνώμη, είναι απλώς η εντύπωσή μου ή υπάρχουν περισσότεροι μουσουλμάνοι στην Ισπανία; Κάθε φορά που πάω να πάρω την κόρη μου από το σχολείο, υπάρχουν περισσότερες γυναίκες με τα μαλλιά καλυμμένα και τις φούστες μέχρι τις φτέρνες τους. Του χρόνου αντί για αγγλικά θα πρέπει να διδάξουμε αραβικά».

Σε άλλη ανάρτηση με ημερομηνία 2 Σεπτεμβρίου 2020, που επισυνάπτεται σε φωτογραφία μιας μουσουλμανικής οικογένειας σε ένα εστιατόριο με τη γυναίκα να φοράει μπούρκα. Η Γκασκόν γράφει:

«Το Ισλάμ είναι θαυμάσιο, χωρίς ίχνος ματσίσμο. Οι γυναίκες είναι σεβαστές, και όταν τις σέβονται τόσο, μένουν με μια μικρή τετράγωνη τρύπα στο πρόσωπό τους για να φαίνονται τα μάτια και το στόμα τους, αλλά μόνο αν έχουν σωστή συμπεριφορά. Αν και ντύνονται έτσι για τη δική τους απόλαυση. Πόσο ΒΑΘΙΑ ΑΗΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ».

Σε ανάρτηση από τις 29 Ιανουαρίου 2021, η Γκασκόν γράφει ότι «το Ισλάμ δεν συμμορφώνεται με τα διεθνή δικαιώματα» και ότι οι θρησκείες «πρέπει να απαγορευθούν όσο δεν συμμορφώνεται με το DDHH» — χρησιμοποιώντας μια συντομογραφία για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Ισπανικό δίκαιο.

Η Γκασκόν σχολιάζει και άλλες θρησκείες. Σε ανάρτηση από τις 16 Αυγούστου 2021, η Γκασκόν γράφει, «Είμαι τόσο χαλασμένη με τόσα πολλά από αυτά τα σκατά, το Ισλάμ, τον Χριστιανισμό, τον Καθολικισμό και όλες τις γαμημένες πεποιθήσεις των ηλίθιων που παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα».

Μαζί με τις αναρτήσεις της για το Ισλάμ, η Γκασκόν δημοσίευσε μια σειρά από tweets για τον 46χρονο Τζορτζ Φλόιντ μετά τη δολοφονία του στις 25 Μαΐου 2020 στη Μινεάπολη όταν ο λευκός αστυνομικός Ντέρεκ Σόβιν διατήρησε το γόνατό του στη δεξιά πλευρά του λαιμού του Φλόιντ επί 8 λεπτά και 45 δευτερόλεπτα κατά τη διάρκεια σύλληψής του και ενώ εκείνος ήταν δεμένος με χειροπέδες και με το κεφάλι στο έδαφος.

it’s so insane that karla sofía gascón still has these tweets up. straight up have never seen tweets this racist from someone actively campaigning to win an ACADEMY AWARD. there are more than a dozen… pic.twitter.com/1rcNzkJXuo

— sarah hagi (@KindaHagi) January 30, 2025