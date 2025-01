Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΑ) δήλωσε τη Δευτέρα ότι δεν θα δημοσιεύει πλέον στο X και θα χρησιμοποιεί το ανταγωνιστικό Bluesky.

Ο ΕΜΑ αποτελεί τον τελευταίο οργανισμό που εγκαταλείπει την συγκεκριμένη πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, η οποία δέχεται έντονες επικρίσεις για το περιεχόμενό της.

«Ο EMA δεν θα δημοσιεύει πλέον ενημερώσεις και περιεχόμενο στο X. Πιστεύουμε ότι η πλατφόρμα X δεν ταιριάζει πλέον στις επικοινωνιακές μας ανάγκες», ανέφερε ο οργανισμός σε δήλωσή του.

«Μετά από προσεκτική εξέταση, ο Οργανισμός αποφάσισε να ανοίξει λογαριασμό στο Bluesky», τονίζεται.

We have moved…

We have decided to take a break from X, but we want to keep talking about medicines and public & animal health with all of our followers.

Find us on Bluesky ➡ https://t.co/Vec4pn4TdE pic.twitter.com/bUYv3pUOhd

— EU Medicines Agency (@EMA_News) January 24, 2025