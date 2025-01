«Παγκόσμια απειλή» το Χ για τη Le Monde – Γιατί αποχωρεί από την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης του Έλον Μασκ

Η γαλλική εφημερίδα Le Monde εγκαταλείπει και αυτή την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X του Έλον Μασκ λόγω της πολιτικής συμμαχίας του πολυδισεκατομμυριούχου με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Σε ένα άρθρο που δημοσιεύτηκε την Τρίτη, ο αρχισυντάκτης της γαλλικής εφημερίδας, Ζερόμ Φενολιό, δήλωσε ότι η κίνηση να εγκαταλείψει το X οφείλεται στο γεγονός ότι «αφεντικά κοινωνικών πλατφορμών» όπως ο Μασκ και ο διευθύνων σύμβουλος της Meta, Μαρκ Ζούκερμπεργκ, συνδιαλέγονται με τον Τραμπ, κάτι που, σύμφωνα με τον Φενολιό, αποτελεί «παγκόσμια απειλή για την ελεύθερη πρόσβαση σε αξιόπιστες πηγές».

Τους τελευταίους μήνες, η Le Monde είχε αυτοματοποιημένη τροφοδοσία στο X, δήλωσε ο Φενολιό, αλλά η εφημερίδα, η οποία μπορεί να υπερηφανεύεται για 11 εκατομμύρια οπαδούς στον γαλλόφωνο λογαριασμό της, έχει πλέον σταματήσει να δημοσιεύει εξ ολοκλήρου στην πλατφόρμα. Ο Φενολιό δήλωσε ότι η εταιρεία θα συστήσει στους δημοσιογράφους της να κάνουν το ίδιο. Η εφημερίδα δημοσιεύει τακτικά στον ταχέως αναπτυσσόμενο ανταγωνιστή της X, το Bluesky.

«Θα είμαστε επίσης πιο προσεκτικοί και σε διάφορες άλλες πλατφόρμες, ιδίως στο TikTok και στο Meta, μετά τις ανησυχητικές δηλώσεις του Μαρκ Ζούκερμπεργκ», πρόσθεσε ο Φενολιό.

Στο μακροσκελές κύριο άρθρο που εξηγεί τους λόγους πίσω από την κίνηση, ο Φενολιό γράφει ότι «[ο Μασκ] έχει μετατρέψει το [X] σε προέκταση του πολιτικού του σκοπού, μια μορφή ελευθερισμού που βρίσκεται όλο και πιο κοντά στην ακροδεξιά. Το έχει μετατρέψει σε όργανο πίεσης που θέλει να ασκήσει στους ανταγωνιστές του ή στις σοσιαλδημοκρατικές κυβερνήσεις της Ευρώπης».

«Αυτό το μείγμα ιδεολογίας και επιχειρήσεων συνέχισε να καθιστά τη Le Monde, όπως και τα περισσότερα άλλα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης, όλο και πιο αόρατη. Αυτό μας ώθησε να περιορίσουμε τις δημοσιεύσεις μας στο X στο ελάχιστο – μια αυτοματοποιημένη τροφοδοσία», γράφει ο Φενολιό.

«Σήμερα, ωστόσο, η εντατικοποίηση του ακτιβισμού του Μασκ, η επισημοποίηση της θέσης του στον μηχανισμό εξουσίας του Τραμπ και η αυξανόμενη τοξικότητα των ανταλλαγών μας οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι η χρησιμότητα της παρουσίας μας ζυγίζει λιγότερο από τις πολλές παρενέργειες».

Οι επιθέσεις του Μασκ στην ηγεσία ευρωπαϊκών χωρών, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Γερμανία και η Ιρλανδία, καθώς και η ανάμειξη στις εσωτερικές τους υποθέσεις έχει δημιουργήσει έντονες αντιδράσεις εναντίον του δισεκατομμυριούχου σε πολλές από αυτές τις χώρες.

Η Le Monde δεν είναι η μόνη εφημερίδα που αποχωρεί από την πλατφόρμα καθώς η εφημερίδα του Ηνωμένου Βασιλείου The Guardian εγκαταλείπει το X επίσης. Ο ειδησεογραφικός οργανισμός με έδρα το Λονδίνο δήλωσε ότι θα σταματήσει να δημοσιεύει σε οποιονδήποτε από τους επίσημους εκδοτικούς λογαριασμούς του στο X τον Νοέμβριο και αμέσως δημιούργησε λογαριασμούς στο Bluesky.

Why the Guardian is no longer posting on X https://t.co/j4fRgzSYde

Τον Δεκέμβριο, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων, η οποία εκπροσωπεί σχεδόν 300.000 δημοσιογράφους παγκοσμίως, παραιτήθηκε από την X λόγω της ιδιοκτησίας του Μασκ. Η οργάνωση δήλωσε ότι «δεν θα συμμετέχει πλέον ηθικά σε ένα κοινωνικό δίκτυο που ο ιδιοκτήτης του έχει μετατρέψει σε μηχανή παραπληροφόρησης και προπαγάνδας».

Let’s quit X! On the day Donald Trump returned to the White House, the EFJ decided to freeze its X account.

From now on, follow us on:

Bluesky ⤵https://t.co/RITdByl83k

Instagram ⤵https://t.co/z3aSFBPfDR

Linkedin ⤵https://t.co/LvDnMK5ELM#January20 #HelloQuitteX pic.twitter.com/R2Yx246j6v

— EFJ (@efjeurope) January 20, 2025