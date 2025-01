Το αξιολάτρευτο καβουράκι που έχει κατακτήσει το Internet

Αυτό το μικροσκοπικό καβουράκι είναι ό,τι πιο χαριτωμένο έχετε δει. Συλλέχθηκε στον Κόλπο του Μεξικού κατά τη διάρκεια αποστολής που είχε στόχο τη συλλογή κοραλλιογενών ειδών για «καλλιέργεια και αναπαραγωγή σε εργαστηριακό περιβάλλον».

Η Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας (NOAA) μοιράστηκε το βίντεο με το καβουράκι στο Χ και συγκέντρωσε πάνω από 10,6 εκατομμύρια προβολές. «Είναι το πιο μικροσκοπικό, αγκαθωτό και χαριτωμένο καβούρι που υπάρχει!», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της, η οποία έγινε viral.

Το βίντεο δείχνει το αγκαθωτό, σομόν καβουράκι στο χέρι ενός ερευνητή, με τα στρογγυλά του μάτια να θυμίζουν το emoji του καβουριού.

You guys really loved our little crab … like, really loved it. So much that you even made fan art! 😍

Check out some of the amazing renditions of our favorite little underwater creature. pic.twitter.com/9dMivEcoNk

— NOAA Fisheries (@NOAAFisheries) January 17, 2025