Δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι στη Νέα Νότια Ουαλία έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, καθώς καταιγίδες – με κύρια χαρακτηριστικά τους ισχυρούς ανέμους και τις σφοδρές βροχοπτώσεις – πλήττουν αυτήν την πολιτεία της νοτιοανατολικής Αυστραλίας (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

Περίπου 28.000 κάτοικοι δεν έχουν ηλεκτρικό ρεύμα στο Σίδνεϊ, την πολυπληθέστερη μεγαλούπολη της Αυστραλίας, και άλλοι 15.000 στην ευρύτερη περιοχή του Νιουκάστλ, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ausgrid σήμερα Σάββατο.

Holy shit! I have never seen a sydney storm like this #sydneystorm pic.twitter.com/LL6rhkGGZf

Το τελευταίο 24ωρο, οι αρχές της Νέας Νότιας Ουαλίας δέχθηκαν 2.825 κλήσεις για βοήθεια, οι περισσότερες για πτώσεις δέντρων και ζημιές που προκάλεσαν οι ισχυροί άνεμοι.

Απηύθυναν έκκληση στους κατοίκους να παραμείνουν σε εγρήγορση και ν’ ακολουθούν τις οδηγίες των κατά τόπους υπηρεσιών.

Haven’t seen anything like it in Sydney. #SydneyStorm pic.twitter.com/IhIE49tEPr

Νέες προειδοποιήσεις για πλημμύρες, καταστροφικούς ανέμους και ισχυρές βροχοπτώσεις έχουν εκδοθεί σήμερα για πολλές περιοχές της Νέας Νότιας Ουαλίας, όπου τις προηγούμενες ημέρες καταιγίδες είχαν προκαλέσει εκτεταμένες βλάβες στο δίκτυο ηλεκτροδότησης.

What the fuck was that.L? Sydney lower north shore getting smashed. Was terrified as felt like the apocalypse. Can only hear lots of sirens and thunder now. #sydney #sydneystorm #sydneystorms pic.twitter.com/ZJnXLskBTE

— GirlImpossible (@girlimpossible4) January 15, 2025