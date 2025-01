Τουλάχιστον 10 οι νεκροί από τις κατολισθήσεις στη Βραζιλία

Οι κατολισθήσεις που προκάλεσαν καταρρακτώδεις βροχές στοίχισαν τη ζωή τουλάχιστον δέκα ανθρώπων, ενώ ακόμη ένας αγνοείται, στην πολιτεία Μίνας Ζεράις της Βραζιλίας (νοτιοανατολικά), σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των θυμάτων που ανακοίνωσε το τοπικό πυροσβεστικό σώμα χθες Κυριακή (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

Εννιά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Ιπατσίνγκα, πόλη 227.000 κατοίκων όπου η βροχόπτωση έφθασε τα 80 χιλιοστά μέσα σε μια ώρα τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή, ανέφερε ο δήμος.

Ανάμεσα στα θύματα ήταν παιδί 8 ετών που βρήκαν πυροσβέστες στα συντρίμμια σπιτιού που καταστράφηκε όταν χτυπήθηκε από κατολίσθηση.

Αλλη κατολίσθηση λάσπης προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές όταν κατέβηκε κατά μήκος δρόμου σε πλαγιά λόφου στη συνοικία Μπετάνια, σαρώνοντας ό,τι βρήκε στο διάβα της.

Στη συνοικία αυτή αγνοείται ένας άνθρωπος. Τέσσερα μέλη της οικογένειάς του ανασύρθηκαν νεκρά από τις λάσπες και τα συντρίμμια. Πτώμα βρέθηκε επίσης στη γειτονική πόλη Σαντάνα ντου Παραΐσου.

«Το πρόβλημα δεν είναι μόνο η βροχή που έπεσε χθες βράδυ. Βρέχει στην πράξη καθημερινά εδώ κι έναν μήνα» και το έδαφος έχει νοτιστεί, τόνισε ο δήμαρχος Γκουστάβου Νούνιες κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

«Εχουμε μεγάλο αριθμό κατολισθήσεων που προκάλεσαν την κατάρρευση σπιτιών», συνόψισε, προειδοποιώντας πως προβλέπονταν νέες βροχοπτώσεις το βράδυ.

Ο τοπικός αιρετός είπε ακόμη πως οι ασθενείς κλινικής που υπέστη ζημιές από κατολίσθηση διακομίστηκαν σε άλλες δομές υγείας.

Ο κυβερνήτης της Μίνας Ζεράις, ο Χομέου Ζέμα, ανακοίνωσε πως θα επισκεφθεί την Ιπατσίνγκα αύριο Τρίτη.

Απηύθυνε μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης μήνυμα «αλληλεγγύης προς τα θύματα των κατολισθήσεων» και έθεσε στη διάθεση του δήμου «όλα τα μέσα της πολιτείας» για να προσφερθεί «βοήθεια στους πληγέντες».

Το 2024, η Βραζιλία υπέστη σκληρά χτυπήματα από ακραία καιρικά φαινόμενα, ιδίως από φοβερές πλημμύρες οι οποίες άφησαν πίσω τους πάνω από 180 νεκρούς τον Απρίλιο και τον Μάιο, προκαλώντας επίσης γιγαντιαίες ζημιές.

Η μεγαλύτερη χώρα της Λατινικής Αμερικής επλήγη επίσης πέρυσι από ιστορικών διαστάσεων ξηρασία, την οποία ειδικοί και η κυβέρνηση αποδίδουν στην κλιματική αλλαγή.

