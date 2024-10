Δεκάδες οι νεκροί από τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη

Σε 22 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις των τελευταίων ημερών στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, ενώ συνεργεία διάσωσης εξακολουθούν ν’ αναζητούν έξι αγνοούμενους, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των αρχών (φωτογραφία, επάνω, από το Reuters/Marko Djurica).

At least 21 killed, dozens missing in floods in Bosnia 😢 Our climate is changing. The signs are everywhere. Nearly all scientists agree that it is happening and is human-made. #climatechange is real #Bosnia

Ενόψει ισχυρών βροχοπτώσεων που προβλέπουν οι μετεωρολόγοι, η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας διέταξε χθες Τρίτη την άμεση εκκένωση των περιοχών Γιαμπλάνιτσα και Κόνιτς, οι οποίες έχουν πληγεί σκληρά από την κακοκαιρία.

«Ο αριθμός των νεκρών στο καντόνι Ερζεγοβίνης-Νερέτβα ανέρχεται σε 19», ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Aλλοι τρεις άνθρωποι εντοπίστηκαν νεκροί στην κεντρική Βοσνία.

The town of Kiseljak deals with the aftermath of landslides and flooding

A river burst its banks, following heavy torrential rainfall across central Bosnia and Herzegovina.

Rescue teams worked into the middle of the night to save displaced victims of the flood.

