Απίθανο: Ο τερματοφύλακας της Σίτι έχει περισσότερες συμμετοχές σε γκολ από τον φορ της Γιουνάιτεντ (pics, vid)

H Mάντσεστερ Σίτι επιβλήθηκε της Κρίσταλ Πάλας με 5-2, στο «Έτιχαντ» για την 32η αγωνιστική της Premier League, σε ένα ματς που ο τερματοφύλακας των «Πολιτών», Έντερσον Μοράες, έκανε ακόμη μία ασίστ και έφτασε τις τέσσερις τη φετινή αγωνιστική περίοδο.

Με αυτόν τον τρόπο, ξεπέρασε τον σέντερ φορ της μεγάλης αντιπάλου της Σίτι, τον Ράσμους Χόιλουντ. Συγκεκριμένα, ο επιθετικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει μόλις τρεις συμμετοχές σε γκολ αυτή τη σεζόν, μία λιγότερη δηλαδή από τον Βραζιλιάνο τερματοφύλακα.

Ederson has more goal contributions than Hojlund this season 😭😭😭 pic.twitter.com/VMuFCmlHnf

Επίσης, αξίζει να σημειωθεί πως ο Έντερσον έχει παραπάνω ασίστ από τους: Χάκπο, Ράσφορντ, Ενκουκού και Γκαρνάτσο.

Ederson has more assists in the Premier League this season than several outfield stars 🤯

The Man City shot-stopper can do it all 😅 🅰️ pic.twitter.com/45iVxlMmGz

— OneFootball (@OneFootball) April 12, 2025