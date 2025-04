Αθλήτριες από την Ουκρανία αποχώρησαν για να μην φωτογραφηθούν με τις Ρωσίδες [βίντεο]

Οι Ρωσίδες συγχρονισμένες κολυμβήτριες Μάγια Ντορόσκο και Τατιάνα Γκαντάι κέρδισαν την πρώτη θέση στο τεχνικό πρόγραμμα στο δεύτερο στάδιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου στην Αίγυπτο, αφήνοντας στην δεύτερη την Ουκρανία.

Οι αθλήτριες εκτέλεσαν άψογα το πιο δύσκολο πρόγραμμα και κατέλαβαν την πρώτη θέση, ενώ το ουκρανικό δίδυμο των Ντάρια Μοσίνσκα και Αναστασία Σμόνινα κατέλαβε την δεύτερη θέση και το ασημένιο μετάλλιο. Την τρίτη θέση κατέλαβαν οι εκπρόσωποι του Καναδά Όντρεϊ Λαμόθε και Χιμένα Ορτίζ Μοντάνο.

Oι Ουκρανές αρνήθηκαν να συγχαρούν τις αντιπάλους τους ή να βγάλουν κοινή φωτογραφία με τις «ουδέτερες» αθλήτριες (οι αθλήτριες και οι αθλητές από τη Ρωσία αγωνίζονται ως ουδέτεροι) στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα συγχρονισμένης κολύμβησης στο Soma Bay.

Οι Μοσίνσκα και Σμόνινα αγνόησαν την προσπάθεια των Ντορόσκο και Γκαντάι να τους δώσουν το χέρι στην τελετή απονομής και αποχώρησαν πριν την καθιερωμένη αναμνηστική φωτογραφία.

Ukrainian artistic swimming athletes Daria Moshynska and Anastasiia Shmonina refused to shake hands with «neutral» athletes from Belarus and Russia after the awards ceremony on April 11 at the World Cup in Egypt.

17-year-old Daria Moshynska won a silver medal, and after the… pic.twitter.com/UV9TQOLCCw

