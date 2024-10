Πλημμύρες σάρωσαν την Ισπανία – Πόλεις κάτω από το νερό από τις σφοδρές βροχοπτώσεις

Οι καταρρακτώδεις βροχές στην Ισπανία προκάλεσαν πλημμύρες στο νότιο και ανατολικό τμήμα της χώρας την Τρίτη (29/10), ενώ δρόμοι και πόλεις βρέθηκαν κάτω από το νερό, οδηγώντας τις αρχές στις πλέον πληγείσες περιοχές να εκδώσουν οδηγίες προς τους πολίτες, ζητώντας τους να μην βγαίνουν έξω και να αποφεύγουν τις περιττές μετακινήσεις.

Η ισπανική μετεωρολογική υπηρεσία AEMET κήρυξε σε κόκκινο συναγερμό το ανατολικό τμήμα της περιφέρειας της Βαλένθια και σε κίτρινο συναγερμό τμήματα της Ανδαλουσίας στο νότο, όπου ένα τρένο εκτροχιάστηκε εξαιτίας της σφοδρής βροχόπτωσης, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν δείχνουν πυροσβέστες να απεγκλωβίζουν παγιδευμένους οδηγούς, εν μέσω καταρρακτώδους βροχής, στην πόλη Αλθίρα στη Βαλένθια και αυτοκίνητα να έχουν ακινητοποιηθεί σε πλημμυρισμένους δρόμους.

