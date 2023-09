Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι τόσοι αγνοούνται, ενώ ένα 10χρονο αγόρι σώθηκε σκαρφαλώνοντας σε ένα δέντρο, καθώς, έπειτα από μήνες ξηρασίας, οι καταρρακτώδεις βροχές που έπεσαν στην Ισπανία πλημμύρισαν δρόμους, συρμούς του μετρό και σιδηροδρομικές γραμμές.

Ελικόπτερα στάλθηκαν για να διασώσουν ανθρώπους που είχαν καταφύγει στις στέγες των σπιτιών τους στο Τολέδο, περίπου 50 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Μαδρίτης.

Η βροχή, που άρχισε να πέφτει την Κυριακή, μετέτρεψε τους δρόμους σε ποτάμια λάσπης και παρέσυρε αυτοκίνητα και κάδους απορριμμάτων στη Μαδρίτη, την Καστίλη-Λα Μάντσα, την Καταλονία και τη Βαλένθια. Σε πολλές περιοχές έπεσε χαλάζι.

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν στα περίχωρα του Τολέδο, όπου η μετεωρολογική υπηρεσία AEMET κατέγραψε βροχόπτωση-ρεκόρ, 90 λίτρων ανά τετραγωνικό μέτρο, την Κυριακή. Ένα από τα θύματα ήταν ένας νεαρός που παγιδεύτηκε σε έναν ανελκυστήρα ο οποίος γέμισε με νερό.

🇪🇸 Subways in #Madrid and high-speed train connections with southern cities were closed on Monday morning and two men were missing after sudden torrential rain hit Spain on Sunday, transforming streets into rivers in Madrid, Castile, Catalonia and Valencia as @siobh_ie reports 👇 pic.twitter.com/ZzeTuCUy8S

Ένας άλλος βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό του που παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά. Ο τρίτος είναι ένας 50χρονος, που νωρίτερα είχε δηλωθεί ως αγνοούμενος. Βρέθηκε νεκρός σήμερα το απόγευμα, σε έναν ποταμό κοντά στην πόλη όπου έμενε, την Καμαρένα.

Parts of Spain was hit by torrential rain and flooding over the weekend. At least two people were reported to have died from the rain and flooding. This video shows flooding in Toledo City.

Credit: Daniel Torres via Storyful pic.twitter.com/0blmBCYELa

— WeatherBug (@WeatherBug) September 4, 2023