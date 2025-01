Το εμιράτο του Κατάρ και οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν εντέλει χθες Τετάρτη τη σύναψη συμφωνίας η οποία προβλέπει κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας και την απελευθέρωση δεκάδων ισραηλινών ομήρων, έπειτα από 15 και πλέον μήνες πολέμου ανάμεσα στις ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ και τη Χαμάς με δεκάδες χιλιάδες νεκρούς Παλαιστίνιους στον θύλακο.

Ωρες μετά την ανακοίνωση, η πολιτική προστασία στη Λωρίδα της Γάζας γνωστοποίησε τον θάνατο ακόμη 20 ανθρώπων σε ισραηλινούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς, καθώς η κατάπαυση του πυρός αναμένεται να τεθεί σ’ εφαρμογή την Κυριακή.

«Επικίνδυνη» η συμφωνία για τον Σμότριτς – Θα την καταψηφίσουν οι ακροδεξιοί υπουργοί

Palestinians celebrate the ceasefire in Gaza Strip. pic.twitter.com/bfRyWGU3iH — Eye on Palestine (@EyeonPalestine) January 15, 2025

Δεκαοκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν σε τρία αεροπορικά πλήγματα στην πόλη της Γάζας, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μαχμούντ Μπασάλ, εκπρόσωπος του οργανισμού αυτού, αρμόδιου για τις επιχειρήσεις διάσωσης. Αλλοι δύο σκοτώθηκαν σε αεροπορικό πλήγμα στη Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, πρόσθεσε.

Καθώς οι διαπραγματεύσεις προχωρούσαν, ο ισραηλινός στρατός ενέτεινε τις φονικές επιδρομές του στη Λωρίδα της Γάζας, όπου χθες Τετάρτη οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών έκαναν λόγο για συνολικά 47 νεκρούς.

Οι υπηρεσίες του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσαν πως «οι τελευταίες λεπτομέρειες» της συμφωνίας ακόμη «διευθετούνται» με λακωνικό δελτίο Τύπου περί τα μεσάνυχτα.

Breaking | Shortly after the announcement of the ceasefire deal, Israeli occupation aircraft bombed a residential building in the northern Gaza, resulting in casualties among civilians. pic.twitter.com/uWQmWL8UMX — Quds News Network (@QudsNen) January 15, 2025

Μολαταύτα, η αναγγελία της συμφωνίας, που χαιρετίστηκε από πολλές ξένες πρωτεύουσες και διεθνείς οργανισμούς, προκάλεσε πανηγυρισμούς στη Λωρίδα της Γάζας, τον θύλακο υπό πολιορκία που έχει υποστεί πελώρια καταστροφή στον πόλεμο που είχε έναυσμα την άνευ προηγουμένου έφοδο της Χαμάς σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023.

«Χάσαμε πολύ κόσμο…»

«Δεν μπορώ να το πιστέψω πως αυτός ο εφιάλτης που διαρκεί πάνω από έναν χρόνο αρχίζει να φθάνει στο τέλος του», είπε η Ράντα Σάμι, 45χρονη Παλαιστίνια που έχει καταφύγει στη Νουσέιρατ, στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας. «Χάσαμε πολύ κόσμο, τα χάσαμε όλα», πρόσθεσε.

«Από τη μια φυσικά, είμαι πολύ χαρούμενη, αλλά από την άλλη ανησυχώ επειδή θέλω να δω τη συμφωνία να εφαρμόζεται και να συνεχίζεται ωσότου και ο τελευταίος όμηρος να έχει επιστρέψει σπίτι του, είτε ζωντανός είτε νεκρός», ανέφερε από την άλλη η Ορνίτ Μπαράκ, 59 ετών, παρούσα σε συγκέντρωση στο Τελ Αβίβ.

A Palestinian fetus, along with his father and several relatives, was killed in an Israeli airstrike on the Shaath family in Al-Nasr neighborhood of Khan Younis, southern Gaza. The mother lost her leg in the attack. pic.twitter.com/IQzYkRRiiT — Quds News Network (@QudsNen) January 15, 2025

Ο πρωθυπουργός του Κατάρ, ο Μοχάμεντ μπιν Αμπντελραχμάν αλ Θάνι, η χώρα του οποίου είναι ανάμεσα στους μεσολαβητές στις έμμεσες διαπραγματεύσεις ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, ανέφερε πως η πρώτη φάση της συμφωνίας θα τεθεί σε εφαρμογή την Κυριακή και προβλέπει την απελευθέρωση 33 ομήρων.

«Η συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ την Κυριακή 19η Ιανουαρίου (…) Η πρώτη φάση θα διαρκέσει 42 ημέρες και θα συμπεριλάβει την απόσυρση των ισραηλινών δυνάμεων προς ανατολική κατεύθυνση, μακριά από κατοικημένες περιοχές. Οι δυνάμεις αυτές θα λάβουν θέσεις κατά μήκος των συνόρων της Γάζας», δήλωσε στην Ντόχα.

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό του Κατάρ, «η Χαμάς θ’ απελευθερώσει 33 ισραηλινούς ομήρους, ανάμεσά τους άμαχες, παιδιά, ηλικιωμένος, άρρωστους και τραυματισμένους πολίτες, με αντάλλαγμα πολλούς φυλακισμένους» στο Ισραήλ.

Families of hostages took to the streets of Tel Aviv following reports of a ceasefire deal between Israel and Hamas pic.twitter.com/xfTmhAdKp4 — Sky News (@SkyNews) January 15, 2025

«Πλήρης και απόλυτη»

«Μηχανισμός επιτήρησης της εφαρμογής της συμφωνίας θα δημιουργηθεί στο Κάιρο και θα τον διαχειρίζονται η Αίγυπτος, το Κατάρ και οι ΗΠΑ», πρόσθεσε.

Ο αμερικανός απερχόμενος πρόεδρος Τζο Μπάιντεν από την πλευρά του διαβεβαίωσε πως η συμφωνία θα μεταφραστεί, στην πρώτη της φάση, σε «πλήρη και απόλυτη» κατάπαυση του πυρός, διευκρινίζοντας πως η ομάδα του συνεργάστηκε μ’ αυτήν του διαδόχου του Ντόναλντ Τραμπ στην κατάρτιση του κειμένου.

Ο κ. Μπάιντεν επιβεβαίωσε ότι η πρώτη φάση θα διαρκέσει έξι εβδομάδες και συμπεριλαμβάνει κατάπαυση του πυρός, αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων από πυκνοκατοικημένες περιοχές και απελευθέρωση μερικών ομήρων, ιδίως «γυναικών, ηλικιωμένων και τραυματιών».

At long last, I can announce that a ceasefire and a hostage deal has been reached between Israel and Hamas. pic.twitter.com/5LixrlHmSz — President Biden (@POTUS) January 15, 2025

Σε αντάλλαγμα, το Ισραήλ θ’ αφήσει ελεύθερους «εκατοντάδες» παλαιστίνιους φυλακισμένους, κατ’ αυτόν.

Οι παραδόσεις ανθρωπιστικής βοήθειας προβλέπεται ν’ αυξηθούν κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης, ενώ θα διεξάγονται παράλληλα διαπραγματεύσεις για τη δεύτερη φάση, δηλαδή «το οριστικό τέλος του πολέμου», πρόσθεσε.

«Θ’ απελευθερωθούν σύντομα»

Κατά τη δεύτερη φάση θ’ απελευθερωθούν οι τελευταίοι όμηροι και θα υπάρξει πλήρης ισραηλινή αποχώρηση από τη Λωρίδα της Γάζας, συνέχισε ο κ. Μπάιντεν. Η τρίτη και τελευταία φάση αφορά την ανοικοδόμηση της Λωρίδας της Γάζας και την παράδοση των πτωμάτων των ομήρων που σκοτώθηκαν ενώ βρίσκονταν στην αιχμαλωσία.

«Εξασφαλίσαμε συμφωνία για τους ομήρους στη Μέση Ανατολή. Θ’ απελευθερωθούν σύντομα», ανέφερε από την πλευρά του ο κ. Τραμπ, που πρόσφατα διεμήνυε ότι η περιοχή θα μετατρεπόταν σε «κόλαση» αν δεν είχαν αφεθεί ελεύθεροι οι όμηροι προτού επιστρέψει στον Λευκό Οίκο την 20ή Ιανουαρίου.

Το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού Νετανιάχου ανέφερε πως ευχαρίστησε τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Τζο Μπάιντεν σε τηλεφωνικές συνδιαλέξεις τους για τη βοήθειά τους στην προσπάθεια να κλειστεί η συμφωνία για την «απελευθέρωση των ομήρων».

Ενώ η συμφωνία χαρακτηρίστηκε «σωστή επιλογή» από τον ισραηλινό πρόεδρο Ισαάκ Χέρτσογκ, ο ρόλος του οποίου είναι βασικά εθιμοτυπικός, ο ακροδεξιός υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς καταδίκασε την «επικίνδυνη» συμφωνία τονίζοντας πως οι υπουργοί της παράταξής του θα την καταψηφίσουν.

BREAKING: The prime minister of Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, announces that the ceasefire deal between Israel and Hamas will come into effect on Sunday 19 January. Watch live here ➡️ https://t.co/3yQpsaKJVZ 📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/dsrGBpJiEF — Sky News (@SkyNews) January 15, 2025

Επειτα από έναν χρόνο και πλέον αδιεξόδου, έπειτα από τη μοναδική συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που κλείστηκε τον Νοέμβριο του 2023 και διήρκεσε μια εβδομάδα, οι έμμεσες διαπραγματεύσεις επιταχύνθηκαν τις τελευταίες ημέρες.

Ανυπολόγιστες καταστροφές

Η έφοδος της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου 2023 στοίχισε τη ζωή σε 1.210 ανθρώπους στην ισραηλινή πλευρά, στην πλειονότητά τους αμάχους, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα.

Από τους 251 ανθρώπους που είχαν απαχθεί εκείνη την ημέρα, 94 παραμένουν στη Λωρίδα της Γάζας, πλην όμως 34 εξ αυτών έχουν κηρυχθεί νεκροί από τον στρατό.

Τουλάχιστον 46.707 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, έχασαν τη ζωή τους στις ευρείας κλίμακας ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις έκτοτε στον θύλακο, όπου η ανθρωπιστική κατάσταση χαρακτηρίζεται καταστροφική, σύμφωνα με δεδομένα του υπουργείου Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, που θεωρούνται αξιόπιστα από τον ΟΗΕ.

𝐖𝐢𝐧𝐠𝐬 𝐨𝐟 𝐅𝐫𝐞𝐞𝐝𝐨𝐦 is the name given to the IDF’s preparations for the return of the hostages. — Israel Defense Forces (@IDF) January 15, 2025

Ηδη υφιστάμενη ισραηλινό αποκλεισμό από το 2007, με τη φτώχεια και την ανεργία στα ύψη, η Λωρίδα της Γάζας υπέστη ανυπολόγιστες καταστροφές από τον πόλεμο και η μεγάλη πλειονότητα των 2,4 εκατ. κατοίκων της εξαναγκάστηκαν να εκτοπιστούν και ζουν υπό εξαιρετικά σκληρές συνθήκες.

«Πολιτική λύση»

Για τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, είναι επιτακτική ανάγκη η συμφωνία να οδηγήσει σε άρση των «εμποδίων» και να διανεμηθεί «ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα», όπως τόνισε σε ανακοίνωσή του.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν τόνισε πως η συμφωνία πρέπει να «τηρηθεί» και από αυτήν πρέπει να «προκύψει» το συντομότερο «πολιτική λύση».

Après quinze mois de calvaire injustifiable, soulagement immense pour les Gazaouis, espoir pour les otages et leurs familles. Ce soir, mes pensées vont à Ofer et Ohad. L’accord doit être respecté. Les otages, libérés. Les Gazaouis, secourus. Une solution politique doit advenir. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 15, 2025

Ακόμη κι αν πράγματι σιγήσουν τα όπλα, η συμφωνία αφήνει σε εκκρεμότητα το πολιτικό μέλλον του θυλάκου, όπου η Χαμάς, που θεωρείται αποδυναμωμένη το τρέχον διάστημα, πήρε την εξουσία το 2007.

Πηγή: ΑΠΕ