Το Ισραήλ συνέχισε τις σφαγές στη Γάζα μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας

Η πολιτική προστασία στη Λωρίδα της Γάζας ανακοίνωσε χθες Τετάρτη το βράδυ πως είκοσι άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς λίγη ώρα αφού ανακοινώθηκε η σύναψη συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, που θα τεθεί σε ισχύ την Κυριακή 19η Ιανουαρίου, ανάμεσα στη Χαμάς και το Ισραήλ, έπειτα από 15 και πλέον μήνες πολέμου (φωτογραφία, επάνω, από βίντεο στο Χ, κάτω).

Breaking | Shortly after the announcement of the ceasefire deal, Israeli occupation aircraft bombed a residential building in the northern Gaza, resulting in casualties among civilians. pic.twitter.com/uWQmWL8UMX

— Quds News Network (@QudsNen) January 15, 2025