Με δάκρυα στα μάτια ο Casey Colvin, κάτοικος του Λος Άντζελες, καλεί στην αγκαλιά του τον σκύλο του, ονόματι Oreo.

Οι δυο τους είχαν να ειδωθούν πέντε ολόκληρες ημέρες, απ’ όταν δηλαδή ξέσπασαν οι φονικές πυρκαγιές στην πόλη της Καλιφόρνιας.

Σε ένα συγκινητικό βίντεο που κάνει τον γύρο του Διαδικτύου, ο Casey και ο Oreo, φαίνονται αγκαλιά με τον Casey να ζητωκραυγάζει.

«Ω σε ευχαριστώ Χριστέ, ω σε ευχαριστώ Θεέ!», ακούγεται να λέει στο βίντεο ο Casey.

Δείτε το συγκινητικό βίντεο:

🚨#BREAKING: Casey Colvin Reunited with Beloved Dog Oreo After Surviving Five Nights in Palisades Fire Ruins— Highlights Discussion on Pet Owner Struggles During Evacuations#CaliforniaWildfires #LosAngelesFires pic.twitter.com/7bpVwRziZb

— The Veritas Report (@veritasalerts) January 13, 2025