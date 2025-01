Μέσα στην πύρινη κόλαση που σαρώνει το Λος Άντζελες, μικρά και μεγάλα ζώα παλεύουν με τον τρόμο και τον καπνό, αναζητώντας απεγνωσμένα μια διέξοδο.

Μέσα σε αυτό τον εφιάλτη, άνθρωποι με γενναιότητα και αλτρουισμό γίνονται άγγελοι σωτήρες, ρισκάροντας ακόμα και τη ζωή τους για να τα βγάλουν από τις φλόγες, προσφέροντας τους λίγο νερό, μια αγκαλιά και ένα ασφαλές μέρος.

Ένα συγκινητικό παράδειγμα είναι η ιστορία της Τζανέλ Γκρας, που έσωσε ζώα από τις φλόγες, δείχνοντας έμπρακτα την αγάπη της για αυτά. Καθώς οι φλόγες άρχιζαν να καταβροχθίζουν την κοινότητα Αλταντίνα, βόρεια του Λος Άντζελες, η ίδια χωρίς να διστάσει και να δειλιάσει, άρχισε να οργανώνει την εσπευσμένη απομάκρυνση 25 αλόγων και άλλων ζώων για τα οποία είχε την ευθύνη.

«Ήταν πολύ σκληρό γι’ αυτά, επειδή δεν ήξεραν τι γίνεται», λέει η εκπαιδεύτρια αλόγων στο Γαλλικό Πρακτορείο στο ιππικό κέντρο όπου βρήκαν καταφύγιο.

Η εγκατάσταση θυμίζει κιβωτό του Νώε. Εκεί μεταφέρθηκαν ζώα από πολλές περιοχές που έπληξε η πύρινη κόλαση. Ανάμεσα στα περίπου 100 ζώα που διασώθηκαν και μεταφέρθηκαν εκεί είναι πόνυ, γαϊδουράκια, ακόμη και αγελάδα – μινιατούρα.

Αφού έσωσε τα ζώα από την καταστροφή, η κυρία Γκρας λέει πως ήταν μεγάλη ανακούφιση το ότι βρήκε αυτή την όαση ειρήνης.

«Το τελευταίο άλογο που βγάλαμε από τον στάβλο ήταν αληθινά δύσκολο. Υπήρχε πολύς καπνός, είχε πέσει σκοτάδι, δεν έβλεπα τίποτα. Και το άλογο κι εγώ σκοντάφταμε πάνω σε πράγματα, σε κλαδιά…», αφηγείται.

«Πίστεψα πως θα ήμουν ανάμεσα στα θύματα της πυρκαγιάς», αναφέρει, χωρίς να μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυά της.

Οι πυρκαγιές έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 16 ανθρώπους στο Λος Άντζελες από την Τρίτη και έχουν αναγκάσει πάνω από 150.000 κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Γίνονται εκατοντάδες δωρεές για τους ανθρώπους που επλήγησαν, αλλά και για τα αμέτρητα ζώα που επίσης δοκιμάζονται εξαιτίας της καταστροφής.

«Δεν είχαμε ξαναδεί ποτέ τέτοιο πράγμα. Την πρώτη νύχτα, την Τρίτη, είχαμε πολλή κίνηση, τα πράγματα ήταν χαοτικά. Κατέφθανε κόσμος από παντού (…) ενίοτε για φέρει ολόκληρα φορτία, άλογα μέσα σε μεγάλα φορτηγά», λέει η Τζένι Νέβιν, διευθύντρια επικοινωνίας του ιππικού κέντρου του Λος Άντζελες.

This horse broke away to go back for two friends as he was being evacuated. It shows that animals are much more concerned and far smarter than Governor Gavin Newsom or Los Angeles Mayor, Karen Bass. #LosAngelesFires #Horse pic.twitter.com/ytYwjQjnjl

— Earthbound Images (@Wittishit) January 11, 2025