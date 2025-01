Σκηνές βιβλικής καταστροφής εκτυλίσσονται στο Λος Άντζελες, καθώς ανεξέλεγκτες πυρκαγιές σαρώνουν την περιοχή, κατακαίοντας τα πάντα στο πέρασμά τους.

Οι φλόγες, ενισχυμένες από ισχυρούς ανέμους, εξαπλώνονται ραγδαία και κάνουν στάχτη κατοικίες, επιχειρήσεις και εκτάσεις φυσικού περιβάλλοντος.

Οι τοπικές αρχές δίνουν μάχη με τον χρόνο για την κατάσβεση των πυρκαγιών και την απομάκρυνση των κατοίκων από τις πληγείσες περιοχές. Η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική από τον καπνό και η ορατότητα περιορισμένη, δυσχεραίνοντας ακόμα περισσότερο το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Οι φωτιές έχουν κάψει πάνω από 100.000 στρέμματα, ενώ τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Την ίδια στιγμή, 2.000 σπίτια και επιχειρήσεις έχουν υποστεί ζημιές και 130.000 κάτοικοι έχουν διαταχθεί να εγκαταλείψουν τις περιουσίες τους άρον άρον. Οι αρχές αναμένουν ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί και εκτιμούν σε δισεκατομμύρια δολάρια το κόστος των καταστροφών.

Η αρχηγός της πυροσβεστικής του Λος Άντζελες, Κριστίν Κρόουλι, πιστεύει ότι η φωτιά ξεκίνησε κατά λάθος σε έναν κήπο γύρω στις 10:00 το πρωί της Τρίτης (7/1). Όπως είπε στους δημοσιογράφους, η φωτιά «εξαπλώνεται με ταχύτητα πέρα ​​από οτιδήποτε έχουμε δει. Τώρα δεν μοιάζει με οτιδήποτε έχουμε συναντήσει στη ζωή μας».

Timelapse βίντεο δείχνει πώς η φωτιά εξελίχθηκε από την στιγμή που ξέσπασε, με τον γκρίζο καπνό να υψώνεται πάνω από την πόλη το πρωί της Τρίτης. Μέσα σε λίγα λεπτά ο λεπτός καπνός έγινε ένα παχύ σύννεφο.

Σε άλλο timelapse βίντεο φαίνεται η ιλιγγιώδης ταχύτητα, με την οποία εξαπλώνεται η μεγάλη φωτιά στο Λος Αντζελες. Όπως δείχνουν οι αποκαλυπτικές εικόνες, μέσα σε λίγα λεπτά οι πύρινες γλώσσες καταπίνουν τεράστιες εκτάσεις, καίγοντας σπίτια και περιουσίες.

Ξηρασία, ζέστη, πολύ ισχυροί άνεμοι: «Όλοι αυτοί οι παράγοντες συνέκλιναν» φέτος τον χειμώνα στο Λος Άντζελες και μπορούν να εξηγήσουν εν μέρει τις τεράστιες, καταστροφικές πυρκαγιές που μαίνονται εκεί, αν και οι επιστήμονες δεν θεωρούν υπαίτια μόνο την κλιματική αλλαγή.

Την ώρα που μαίνονται τα πύρινα μέτωπα, έχει ξεσπάσει αντιπαράθεση για την επέκταση του αστικού ιστού της δεύτερης πιο πολυπληθούς πόλης των ΗΠΑ και για τη διαχείριση των γύρω δασών.

«Παρακολουθούμε πυρκαγιές που εξαπλώνονται όταν κάνει ζέστη, επικρατεί ξηρασία και φυσούν άνεμοι. Όλοι αυτοί οι παράγοντες υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη νότια Καλιφόρνια», δήλωσε η Κριστίνα Νταλ αντιπρόεδρος του οργανισμού επιστημονικής έρευνας Climate Central.

Σύμφωνα με την ίδια, «η πιο ξεκάθαρη απόδειξη» αυτού είναι οι υψηλές θερμοκρασίες που παρατηρούνται από τις αρχές του χειμώνα στο Λος Άντζελες, με τον υδράργυρο να φτάνει το μεσημέρι περίπου στους 20° Κελσίου.

Οι μεγάλες πυρκαγιές την περίοδο του χειμώνα είναι σπάνιες στην Καλιφόρνια. Με βάση τα στοιχεία του πανεπιστημίου Louvain έχουν καταγραφεί δύο από το 2000: μία το 2017 (όταν καταστράφηκαν 1.102 τετραγωνικά χιλιόμετρα) και μία το 2002 (23 τετραγωνικά χιλιόμετρα).

Αν και δεν είναι γνωστή η αιτία των πυρκαγιών που μαίνονται τώρα στην περιοχή του Λος Άντζελες, «η κλιματική αλλαγή, στην οποία συμβάλλουν οι άνθρωποι, αυξάνει τη ζέστη, γεγονός που προκαλεί το ξέσπασμα πυρκαγιών», σχολίασε ο Πάτρικ Γκονζάλες κλιματολόγος στο πανεπιστήμιο Μπέρκλεϊ της Καλιφόρνιας.

Λόγω της κλιματικής αλλαγής «η θερμοκρασία έχει αυξηθεί κατά δύο βαθμούς στη νότια Καλιφόρνια από το 1895», πρόσθεσε.

