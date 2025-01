Μαίνονται για πέμπτη ημέρα οι φονικές πυρκαγιές στο Λος Άντζελες, οι οποίες στοίχισαν τη ζωή σε 11 ανθρώπους.

Ανυπολόγιστες είναι και οι ζημιές σε σπίτια και επιχειρήσεις.

Τουλάχιστον 11.000 κτίρια και περισσότερα από 34.000 στρέμματα έχουν γίνει στάχτη, με τα νούμερα να αναμένονται να αυξηθούν.

Η παύση των έντονων ανέμων που ενίσχυαν τις φωτιές στο Λος Άντζελες βοήθησε τις πυροσβεστικές δυνάμεις να σημειώσουν πρόοδο στον έλεγχο των πυρκαγιών την Παρασκευή (10 Ιανουαρίου).

Ωστόσο από σήμερα οι ισχυροί άνεμοι επέστρεψαν ξανά και αναμένεται να ενισχυθούν αύριο, Κυριακή (12/1).

🚨 LOS ANGELES IS BURNING

🎥 VIDEO: WEST LA NEIGHBORHOOD RIGHT NOW

This is shocking.

Our hearts ache for everyone in Pacific Palisades and Los Angeles as these insane devastating fires rage on.

⛔ PLEASE, stay safe—nothing is more important than your life and the lives of… pic.twitter.com/dXSllWZZf9

— Shirion Collective (@ShirionOrg) January 8, 2025