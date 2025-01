Ένας Καναδός συνελήφθη στο αεροδρόμιο του Νέου Δελχί στην Ινδία, όταν οι αρχές εντόπισαν στις αποσκευές του το κρανίο ενός κροκόδειλου, σύμφωνα με ανακοίνωση των αρχών.

Ο 32χρονος, που ετοιμαζόταν να επιβιβαστεί σε πτήση προς τον Καναδά τη Δευτέρα 6 Ιανουαρίου, σταμάτησε για έλεγχο ασφαλείας. Κατά την έρευνα βρέθηκε το κρανίο, βάρους 777 γραμμαρίων, τυλιγμένο σε ύφασμα.

«Το κρανίο είχε αιχμηρά δόντια και έμοιαζε με το σαγόνι ενός μικρού κροκόδειλου», ανέφερε το τελωνείο του Νέου Δελχί σε ανακοίνωσή του. Ο άνδρας συνελήφθη και το κρανίο παραδόθηκε στο Τμήμα Δασών και Άγριας Ζωής της Ινδίας.

🚨 Canadian Man Arrested at IGI Airport, New Delhi for carrying Crocodile Skull 🐊

Customs Department

IGI Airport, New Delhi

Date: 06.01.2025

Flight and Passenger Details:

•Flight Number: Air Canada (AC 051)

•Route: New Delhi to Canada

•Date of Departure: 06.01.2025… pic.twitter.com/qX4qX3nyqZ

— Delhi Customs (Airport & General) (@AirportGenCus) January 9, 2025