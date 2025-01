Έντονος καβγάς σημειώθηκε στο αεροδρόμιο της Τεχεράνης μεταξύ μίας Ιρανής και ενός κληρικού με αφορμή το χιτζάμπ.

Το σχετικό βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media —από την ιρανή δημοσιογράφο Masih Alinejad— δείχνει τη γυναίκα η οποία δεν φοράει χιτζάμπ να φωνάζει στον κληρικό.

Αφού του αφαιρεί με οργή το λευκό τουρμπάνι του, ακούγεται να του φωνάζει ξανά και ξανά: «Ποιο είναι το πρόβλημα με αυτό;».

Η δημοσιογράφος έγραψε πως ο κληρικός είχε κάνει παρατήρηση στη γυναίκα για το γεγονός πως δεν φορούσε χιτζάμπ.

«Σε μια τολμηρή πράξη αντίστασης, έβγαλε το τουρμπάνι του και το φόρεσε σαν μαντήλα, μετατρέποντας την καταπίεση σε αντίσταση», σχολίασε η Alinejad.

«Για χρόνια, οι κληρικοί ισχυρίζονται ότι τα τουρμπάνια και οι ρόμπες τους είναι ιερά και απρόσβλητα, αλλά η πράξη διαμαρτυρίας αυτής της γυναίκας κατέρριψε αυτόν τον μύθο. Οι Ιρανές γυναίκες είναι εξουθενωμένες και εξοργισμένες από το έμφυλο απαρτχάιντ», συνεχίζει στην ανάρτησή της η δημοσιογράφος.

A brave woman at Tehran’s Mehrabad Airport confronted a cleric harassing her for not wearing a hijab. In a bold act of defiance, she removed his turban and wore it like a scarf, turning oppression into resistance.

For years, clerics have claimed their turbans and robes are… pic.twitter.com/Mdj1c0b3Vo

— Masih Alinejad 🏳 (@AlinejadMasih) January 6, 2025